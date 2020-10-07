Uzmanlar açıkladı... Koronavirüsün yararı da varmış!

ABD'li bilim insanları, yeni tip corona virüsün beklenmedik bir özelliğini keşfetti. Buluşa göre corona virüs acıyı "uyuşturma" yeteneğine sahip.
Pain dergisinde yayınlanan verilere göre yeni tip corona virüsün (SARS-CoV-2) acıyı ‘uyuşturma' özelliği bulunuyor.
Araştırmacılar, ‘anestezi' etkisinin corona virüsün insan hücrelerine nüfuz etmesini sağlayan S-proteininin ACE2 reseptörü ve diğer maddelerle birleşmesi ile elde edildiğini ifade ediyor.
Araştırmaya göre acı hislerinden sorumlu olan sinyallerin bozulma durumu, Neuropilin 1 (proteini) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü olan sinyal proteini VEGF-A'nın katılımıyla ortaya çıkıyor.
Anestezi uzmanları için iyi olabilir
Bilim insanları böylelikle, hasta kişinin aslında sağlık durumunda herhangi bir bozulma fark etmediği Kovid-19'un semptomsuz seyrinin olası nedenini keşfetmiş oldu. Araştırmacılar, özellikleri anestezi uzmanları için yararlı olabileceğinden, Neuropilin 1'in özelliklerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemeyi planlıyor.