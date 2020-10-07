Türkiye'nin konuştuğu cinayette flaş gelişme!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun yargılanmasına yarın başlanıyor.



Boksör Kemaloğlu hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Muğla Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Kemaloğlu'nun yargılanmasına yarın saat 14.00'te Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNİ GECİKTİRMİŞTİ



Menteşe'nin Kötekli Mahallesinde 24 Mayıs günü; Kemaoğlu, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Şenpınar'ı önce dövmüş daha sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden yaralamıştı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, daha sonra sağlık ekiplerinden yardım istemişti. Şenpınar, hayatını kaybederken Kemaloğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Kemaloğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Kemaloğlu'nun 112'yi aradığı sırada Şenpınar'ın hayatta olduğu ancak ekipler geldiğinde şüphelinin engel olması nedeniyle genç kızın hayatını kaybettiği tespiti de yer aldı. İddianamede ayrıca; Şenpınar'ın olay günü sabah saatlerinde evden kaçtığı ancak Kemaloğlu'nun yakalayıp, eve götürdüğü de belirtildi. Kemaloğlu'nun Şenpınar'ın vücudundaki kanları temizleyerek, iç çamaşırı dâhil tüm kıyafetlerini temizleriyle değiştirdiği de belirtildi.



Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu; şikâyetçi olduğu, Kemaloğlu hakkında verilen 15 günlük uzaklaştırma kararının ardından şikâyetini geri aldığı da ortaya çıkmıştı.



KADIN MECLİSLERİNDEN ÇAĞRI



Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi, dava saatinde Muğla Adliyesinde olacaklarını açıklayarak destek çağrısı yaptı. Öte yandan; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahillik talebinde bulunmuştu.