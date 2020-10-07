USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

Türkiye'nin konuştuğu cinayette flaş gelişme!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar’ı öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu’nun yargılanmasına yarın başlanıyor. Boksör Kemaloğlu hakkında ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:11
Türkiye'nin konuştuğu cinayette flaş gelişme!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencisi Zeynep Şenpınar'ı öldüren Selim Ahmet Kemaloğlu'nun yargılanmasına yarın başlanıyor.

Boksör Kemaloğlu hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Muğla Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Kemaloğlu'nun yargılanmasına yarın saat 14.00'te Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİNİ GECİKTİRMİŞTİ

Menteşe'nin Kötekli Mahallesinde 24 Mayıs günü; Kemaoğlu, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Şenpınar'ı önce dövmüş daha sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla göğsünden yaralamıştı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, daha sonra sağlık ekiplerinden yardım istemişti. Şenpınar, hayatını kaybederken Kemaloğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kemaloğlu hakkında hazırlanan iddianamede, Kemaloğlu'nun 112'yi aradığı sırada Şenpınar'ın hayatta olduğu ancak ekipler geldiğinde şüphelinin engel olması nedeniyle genç kızın hayatını kaybettiği tespiti de yer aldı. İddianamede ayrıca; Şenpınar'ın olay günü sabah saatlerinde evden kaçtığı ancak Kemaloğlu'nun yakalayıp, eve götürdüğü de belirtildi. Kemaloğlu'nun Şenpınar'ın vücudundaki kanları temizleyerek, iç çamaşırı dâhil tüm kıyafetlerini temizleriyle değiştirdiği de belirtildi.

Şenpınar'ın cinayetten 2 hafta önce Kemaloğlu; şikâyetçi olduğu, Kemaloğlu hakkında verilen 15 günlük uzaklaştırma kararının ardından şikâyetini geri aldığı da ortaya çıkmıştı.

KADIN MECLİSLERİNDEN ÇAĞRI

Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi, dava saatinde Muğla Adliyesinde olacaklarını açıklayarak destek çağrısı yaptı. Öte yandan; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahillik talebinde bulunmuştu.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı