USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

Türkiye Dağlık Karabağ'da oyunu bozuyor! Reuters özel olarak duyurdu

Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan'ın operasyonu 11'inci gününe girdi. Bölgede sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Reuters'ta yayınlanan analiz Türkiye'nin Azerbaycan'a güçlü desteğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 09:35
Türkiye Dağlık Karabağ'da oyunu bozuyor! Reuters özel olarak duyurdu

10:00: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının bölgesel bir savaşa dönebileceği uyarısında bulundu.

09:50: Uluslararası basına konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin çatışmalara aktif olarak katıldığı ve F-16'larla operasyon gerçekleştirdiğine dair asılsız iddialarını yineledi.

Paşinyan, "Azerbaycan liderliğinin son 15 yıldır kavgacı söylemleri teşvik ettiği doğru olsa da, şimdi bir savaş başlatma kararı Türkiye'nin tam desteğiyle gerçekleşti" dedi ve ekledi: "Türkiye'nin aktif katılımı olmasaydı bu savaş başlamazdı."

Bununla birlikte Ermenistan, bu asılsız iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunabilmiş değil.

09:30: Reuters'ta yayınlanan bir analize göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'a güçlü desteği Türkiye'yi diğer ülkelerden ayırdı. Erdoğan için kararlı duruş stratejik bir öncelik ve Cumhurbaşkanı, Ankara'nın Azerbaycan'a olan desteğini Türkiye'nin "dünya düzeninde hak ettiği yere" gelmesi projesinin bir parçası olarak tarifliyor.

Robert Bosch Akademisi'nden Galip Dalay, "Ermenistan'ın elinde kalmış Dağlık Karabağ'da donmuş bir çatışma vardı. Rusya'nın etkisi de düşünüldüğünde, Türkiye bu oyunu bozmak istiyor" dedi.

Analistlere göre Türkiye'nin Ermenistan ve Rusya'ya gönderdiği net mesajların arkasında Suriye'de, Libya'da ve Irak'ta İHA/SİHA'larıyla kazandığı başarılar yatıyor. Türk yapımı İHA/SİHA'lar şu anda Azeri saldırılarında başı çekiyor.

Ankara'dan üst düzey bir yetkili Reuters'a Türkiye'nin altyapı ve silahlar için destek sunduğunu ancak sahada hiçbir şekilde birlikleri olmadığını söyledi.

Analizde son olarak Erdoğan'ın her ne kadar Dağlık Karabağ'da fikir ayrılığına düşmüş olsalar da, Türkiye ve Rusya'nın bölgede daha ciddi bir çatışmayı engelleyecek kadar iyi ilişkileri olduğunu düşündüğü fikrine yer verildi.

09:20: Cephe hattı boyunca karşılıklı top atışları yapıldı, Ermenistan ordusunun 5. Muhrip Alayı komuta gözlem mıntıkası, 1 tank ve 3 topu Azerbaycan topçularınca imha edildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde Terter, Berde, Ağdam, Ağcabedi, Fuzuli ve Cebrail illerinin köylerine ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun da önlem amacıyla karşılık verdiği kaydedildi.

09:00: Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada Ermenistan ordusuna ait komuta gözlem noktasının yok edildiği bildirildi.

08:40: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına misket bombası fırlattığını söyledi. Saldırıda borular zarar görmedi.

ErmenistanAzerbaycanFuzuliLibyaSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı