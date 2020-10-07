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Savcıdan ağır ceza hakimine darp!

Küçükçekmee Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Ergün Güçlü, Ataköy'deki hakim-savcı lojmanlarında çocukların arasında çıkan bir problem nedeniyle tartıştığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.K.’yi darp etti. Saldırıya uğrayan başkan darp raporu aldı.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 18:46
Savcıdan ağır ceza hakimine darp!

İstanbul Ataköy'de bulunan hakim-savcı lojmanlarında ilginç bir olay yaşandı. Aynı lojmanda ikamet eden Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.K.'yı darp etti.

ÇOCUK PARKINDA GERGİNLİK

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay dün akşam saatlerinde Ataköy hakim-savcı lojmanının bahçesinde bulunan çocuk parkı yakınlarında yaşandı. Savcı Ergün Güçlü'nün çocuğu ile Ağır Ceza Başkanı Y.K.'nın çocuğu aynı parkta oynuyordu. Çocuklar arasında yaşanan anlaşmazlık üzerine ortalık gerildi. Güçlü önce Y.K.'nın kayınpederi ile tartıştı. Daha sonra tartışmaya Y.K. da dahil oldu.

YÜZÜNE DARBE ALDI

Gerginlik üzerine laf dalaşı kaba kuvvete dönüştü. Savcı Ergün Güçlü, önce sözlü tartışma yaptığı Ağır Ceza Başkanı Y.K.'ya bir anda saldırdı. Saldırının daha da büyümesine olay yerinde bulunan başka hakim-savcılar engel oldu. Yüzüne 3 yumruk darbesi alan hakim Y.K., hastaneye kaldırıldı. Tedavisi yapılan Y.K. darp raporu aldı.

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