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RTÜK'ten Halk TV'ye yine ceza

RTÜK, Levent Gültekin'in Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini değerlendirirken Azerbaycan hakkında yaptığı siyasi yorum nedeniyle Halk TV'de üst sınırdan idari para cezası verdi. Halk TV'ye daha önce çeşitli cezalar veren Üst Kurul'un kararıyla, kanalın yayınları 28 Eylül-3 Ekim arasında durdurulmuştu.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 16:37
RTÜK'ten Halk TV'ye yine ceza

RTÜK, Levent Gültekin'in Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerini değerlendirirken Azerbaycan hakkında yaptığı siyasi yorum nedeniyle Halk TV'de üst sınırdan idari para cezası verdi. Halk TV'ye daha önce çeşitli cezalar veren Üst Kurul'un kararıyla, kanalın yayınları 28 Eylül-3 Ekim arasında durdurulmuştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'de Azerbaycan konusunun işlendiği programda, gazeteci Levent Gültekin'in Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri üzerine değerlendirmelerine, “ifade özgürlüğü kullanılırken kişi veya kurumların haklarının gözetilmesi ilkesine riayet edilmediği, Azerbaycan Devleti ve Devlet Başkanı İlham Aliyev'e yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğinde ifadeler kullanıldığı” gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

Gültekin, “İki Bakış İki Yorum” programında “…Azerbaycan devlet mi gerçekten bir aşiret demokrasi yok hukuku yok otoriter yönetim var seçim yok paranın üzerinde yüzüyorlar bugüne kadar adam gibi bir devlet kurmamışsın 30 yıldır senin toprakların işgal edilmiş…” ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan

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