Rihanna Müslümanlardan özür diledi!

32 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın, Savage x Fenty adlı iç çamaşırı markasının moda defilesinde yürüyen modellere, CouCou Chloe'nin house müzik ritmiyle mikslenmiş ve içinde hadis geçen Doom adlı şarkı eşlik etti.



Şarkıcı, etkinlikte Müslümanlar için kutsal hadislere yer verilen bir şarkıyı kullandığı için eleştirildi.



ÖZÜR DİLEDİ



Tepkilerin artmasının ardından Rihanna, özür dileyerek şu şekilde bir açıklamada bulundu:



'Savage x Fenty Show'umuzdaki kasıtlı olmayan kocaman bir hataya dikkat çektikleri için Müslüman toplumuna teşekkür etmek istiyorum. Daha önemlisi bu dikkatsiz hata için gerçekten sizden özür dilemek istiyorum.



'TAMAMEN SORUMSUZCAYDI'



Birçok Müslüman erkek ve kız kardeşimizi incittiğimizi anlıyoruz ve inanılmaz bir şekilde üzgünüm. Tanrı'ya ya da herhangi bir dine karşı saygısızlık yapmıyorum ve o yüzden projemizde bu şarkıyı çalmak tamamen sorumsuzcaydı.



Bundan böyle, böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağından emin olacağız. Bağışlayıcılığınız ve anlayışınız için teşekkür ederim.'

