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MEB detayları paylaştı! 500 bin tablet...!!!

500 bin ücretsiz tablet dağıtımı hakkında son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyreltilmiş uygulamalarla yüz yüze ve uzaktan sürdürülecek hibrit eğitim modelinde, öğrencilere destek olmak amacıyla 500 bin tabletin öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtımına önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak.

Eğitim / 07 Ekim 2020 Çarşamba 18:08
MEB detayları paylaştı! 500 bin tablet...!!!

Bakanlık, 12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerinde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği "hibrit eğitim modeli" planlaması yaptı.

Bu kapsamda bazı dersler yüz yüze işlenecek, bazı dersler de TRT EBA kanalları, dijital eğitim platformu EBA ve canlı dersler kanalıyla yürütülecek.

Bakanlık tarafından uzaktan eğitim sürecinde bilgisayar ve internet erişimi konusunda desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için hayata geçirilen EBA Destek Merkezlerinin sayısı Türkiye genelinde 12 bin 238'e ulaştı, önümüzdeki süreçte sayı daha da arttırılacak.

DAĞITIM STRATEJİSİYLE HAREKET EDİLECEK

MEB, uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablet bilgisayar gereksinimlerini karşılamak için ilk aşamada 500 bin öğrenciye tablet bilgisayar ulaştıracak.

Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve gelecek haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

500 BİN ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.

Yeni eğitim öğretim dönemi, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatılmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan yürütülen yeni eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime, anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda 21 Eylül'de geçilmişti. Yüz yüze eğitimde yeni dönem, seyreltilmiş uygulamalarla 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar için 12 Ekim Pazartesi günü başlatılacak.

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