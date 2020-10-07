İmamoğlu'na Osmanoğlu ailesinden tokat gibi cevap!

Hiç bir hizmet yapmadığı gibi yaptığı lüks alışverişlerle İstanbullu'nun parasını çar çur eden Ekrem İmamoğlu'na Osmanlı Hanedan'ı olan Osmanoğlu ailesinden tokat gibi yanıt gecikmedi. Halkın 8 milyon lirasını orjinal olup olmadığı belli bile olmayan bir tabloya gömen İmamoğlu'nun harcamaları tartışma konusu olmuştu.



İLK GÖSTERİMİ KILIÇDAROĞLU'NA YAPMIŞTI



Ön gösterimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılan orijinal olduğunu iddia edilen tablo, bu kez de Osmanlı ailesi ve medya dünyasının tanınmış isimlerine tanıtılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Abdülmecit'in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel; 5. Murad'ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad; Reşat'ın torunu Rukiye Bâlâ Hodo ile Vahdettin'in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü'yü Saraçhane'de ağırlamıştı.



OSMANOĞLU AİLESİ'NDEN TEPKİ



Osmanoğlu ailesinden İmamoğlu'na tokat gibi yanıt geldi. Osmanoğlu ailesi adına konuşan aile lideri, Abdulkerim Harun Efendi, imzası ile yayınlanan açıklamada o görüntülerin kurgu olduğunu ifade edildi. Öte yandan açıklamada, Osmanoğlu ailesinin gerçek fertlerinin o davette olmadığına dikkat çekildi.



İşte İmamoğlu'na tokat etkisi yapacak o bildiri;















