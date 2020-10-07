USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

İmamoğlu'na Osmanoğlu ailesinden tokat gibi cevap!

8 Milyon liraya aldığı Fatih tablosuyla Osmanlı üzerinden duyar kasmaya çalışan CHP'li İBB Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'na Osmanoğlu Ailesinden tokat gibi cevap gecikmedi.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 20:19
İmamoğlu'na Osmanoğlu ailesinden tokat gibi cevap!

Hiç bir hizmet yapmadığı gibi yaptığı lüks alışverişlerle İstanbullu'nun parasını çar çur eden Ekrem İmamoğlu'na Osmanlı Hanedan'ı olan Osmanoğlu ailesinden tokat gibi yanıt gecikmedi. Halkın 8 milyon lirasını orjinal olup olmadığı belli bile olmayan bir tabloya gömen İmamoğlu'nun harcamaları tartışma konusu olmuştu. 

İLK GÖSTERİMİ KILIÇDAROĞLU'NA YAPMIŞTI

Ön gösterimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'nin atölyesinde yapılan orijinal olduğunu iddia edilen tablo, bu kez de Osmanlı ailesi ve medya dünyasının tanınmış isimlerine tanıtılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Abdülmecit'in torunları Arzu Enver Erdoğan, Cengiz Baransel; 5. Murad'ın torunları Osman Selahaddin Osmanoğlu, Kenize Murad; Reşat'ın torunu Rukiye Bâlâ Hodo ile Vahdettin'in torunları Hanzade Özbaş, Mesude Emel Evliyazade ve Ali Suat Ürgüplü'yü Saraçhane'de ağırlamıştı. 

OSMANOĞLU AİLESİ'NDEN TEPKİ

Osmanoğlu ailesinden İmamoğlu'na tokat gibi yanıt geldi. Osmanoğlu ailesi adına konuşan aile lideri, Abdulkerim Harun Efendi, imzası ile yayınlanan açıklamada o görüntülerin kurgu olduğunu ifade edildi. Öte yandan açıklamada, Osmanoğlu ailesinin gerçek fertlerinin o davette olmadığına dikkat çekildi. 

İşte İmamoğlu'na tokat etkisi yapacak o bildiri; 







Kemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı