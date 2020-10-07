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Fransa rekor tazeledi!

Korona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle Fransa'da bugün açıklanan rakamlar tedirginlik yarattı. Ülkede son 24 saatte 18 bin 746 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Dünya / 07 Ekim 2020 Çarşamba 23:39
Fransa rekor tazeledi!

Fransa'da son 24 saatte yeni bir rekor daha kırıldı. Ülkere 18 bin 746 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

FRANSA'DA YENİ REKOR

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 80 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 32 bin 445'e ulaştı. Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 746 artışla 653 bin 509'a yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.


7 BİN KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanelerde 1416'sı yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 536 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 498 artışla 99 bin 793'e çıktı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 9,1'e ulaştı. Salgının seyrinin kötüleşmeye devam ettiği ülkede, son olarak 3 Ekim'de kayıtlara geçen 16 bin 972 vakayla salgının başlangıcından bu yanaki en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Fransa

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