Ebru Şallı'dan anlamlı bağış!

Ebru Şallı'nı Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars, 2 yıl mücadele ettiği hastalığa yenilerek 16 Nisan'da hayatını kaybetmişti. Yaşadığı zor günler sonrası eski manken Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile birlikte Yeniköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan çift, yemek yiyip sohbet etti.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şallı, Bodrum'a yerleştiğini ve artık emekli hayatı yaşayacağını belirtti. 43 yaşındaki Ebru Şallı, 'Çalışmayı çok seviyorum ama biraz emekli hayatına geçeceğim galiba. Gideceğiz, geleceğiz ama orada yaşarız diye düşünüyorum' dedi.

Bir jean markasının koleksiyonunu hazırlayan Şallı, 'Çalışmalar beni yaşadığım bu kötü süreçten sonra güzel oyalıyor. Esasında yine koleksiyonlarımı yapıyorum, çalışıyorum yani. Bir yandan devam ediyorum' şeklinde konuştu.

Ebru Şallı'nın 10 yaşındaki oğlu Pars Tan, geçtiğimiz nisan ayında lenfoma kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Pars Tan'ın mezarının yanına iki adet kedi yuvası yaptırdı.Yaşadığı zor süreç sonrası herkesin yanında olduğunu söyleyen Ebru Şallı, konu ile ilgili şunları söyledi:

'Herkese gönülden teşekkür ediyorum, herkes yanımda oldu. Çok kalplerinden hissettiler, ben de kalbimden hissettim. Aramayan hiç kimse kalmadı. Cumhurbaşkanımızdan, bütün siyasilere... Herkes sesimi duydu. Tabii ki Sezen'in benim için çok çok çok ayrı bir yeri var. Arıyor, bana her zaman destek oluyor.'

Oğlu ile ilgili çalışmaları olduğunu söyleyen eski manken, Pars Tan adına geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahibi olan çocuklara maske yaptıklarını söyledi.

Şallı, 'Ancak kafamı topluyorum, şekilleniyor. Geçtiğimiz günlerde ihtiyacı olan çocuklara çok ciddi maske bağışı yaptık. Onun gibi yapmış olduğum çok şey var. Ponçiğin bana yaptırdığı şeyler var, söylemek istemiyorum' açıklamasını yaptı.

Dizi teklifleri de aldığını söyleyen Ebru Şallı, 'Çağırıyorlar, birçok proje oluyor. Bakalım belki olur, ben de ancak kendime geliyorum' dedi.

Ardından çift, arabalarına geçerek, evlerinin yolunu tuttu.



