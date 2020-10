CIA direktörünün defterinden çarpıcı notlar!

ABD'de seçimler yaklaşırken her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. CIA direktörünün defterindeki Trump detayı ülkede gündem oldu.



Trump, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün Kongre'ye sunduğu eski Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan'ın notlarında yer alan, "2016 Başkanlık Seçimleri'nde Demokrat aday Hillary Clinton'ın, dikkatleri kendi e-mail skandalından uzaklaştırmak için Başkan Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Demokratların, kendisinin 2016'daki seçim kampanyasına "casusluk" ettiklerini savunan Trump, "Darbe! Uykucu Joe (Biden) ile güzelce konuşmak için artık çok geç. Oy kullanın." ifadelerini kullandı.



Trump başka bir mesajında da "Demokratlar darbe yapmak istedi. Neredeyse ülkemizi yok edeceklerdi. Şu anda doğru bir başkana sahipsiniz. Seçmenler, oyunuzu kullanırken bunları hatırlayın." çağrısında bulundu.



BIDEN'A VE BASINA DA YÜKLENDİ



Bu yılki seçimlerde rakibi Joe Biden'a yüklenen Trump, "Biden yıllardır deli ve herkes bunu biliyor. Basın, geleneksel medya, onun eylemlerini temize çekmeye çalışıyor. Biden'ın düşük IQ'su gibi kötü şeylerin artık basına yansımadığını fark ettim." mesajını paylaştı.



Yalan haber yapmakla suçladığı basını da eleştiren Trump, "Asıl muhalefet partisi, yalancı haberler yapan medya." görüşünü paylaştı.



CLINTON'UN TRUMP PLANI, ESKİ CIA DİREKTÖRÜNÜN NOT DEFTERİNDE



Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe'in Kongreye sunduğu ve henüz kamuoyu ile paylaşılmayan notlara ulaşan Amerikan Fox New televizyonu, Joe Brennan'ın, Clinton'ın Trump'ı Rusya ile ilişkilendirme planı konusunda eski Başkan Barack Obama'ya, brifing verdiğini tespit etmişti.



Notlarda Brennan'ın, "Clinton'ın dış politika danışmanlarından birinin, Trump'ın itibarını sarsmak için bu faaliyetlerin Trump lehine Rusya güvenlik birimlerince yapıldığını iddia ederek bir skandal çıkarılmasını teklif ettiğini ve Clinton'ın ise bunu onayladığını" yazdığı kaydedilmişti.



Brennan'ın ayrıca notlarında, 28 Temmuz 2016'da Obama'nın kendisine Trump'ın kampanyası ile Rusya arasında herhangi bir ilişki bulunduğuna dair delil toplanmasını istediğinin de yer aldığı ifade edilmişti.



Dışişleri Bakanı iken şahsi e-mailini devletin diplomatik işleri için kullandığı ortaya çıkan Clinton, bu konuda soruşturma geçirmişti.



Trump'ın Kasım 2016'daki seçimi kazanmasından kısa bir süre sonra ise Rusya'nın Trump lehine ABD seçimlerine karıştığı iddiası gündeme gelmişti.



Bir süre sonra bu iddialar soruşturmaya dönüşürken, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı emekli general Michael Flynn, Rusya ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.



Savcı Robert Mueller tarafından yönetilen soruşturmada, Rusya'nın seçime karışmaya teşebbüs ettiği ancak Trump'ın lehine bir etkide bulunduğunun tespit edilmediği ortaya çıkmıştı.



Demokratlar ise Trump'ı Temsilciler Meclisinde, soruşturmayı engellemeye çalıştığı gerekçesiyle "görevi kötüye kullanma" ve "adaleti engelleme" suçlarından yargılamıştı. Yargılama sonucunda Trump suçlu bulunduysa da bu süreç Başkanı azletmeye evrilmemişti.