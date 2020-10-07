USD (Alış - Satış) : 7,88 - 7,89 EURO (Alış - Satış) : 9,29 - 9,30

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Kritik hedef yok edildi...

Azerbaycan - Ermenistan cephe hattından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bu sabah yaptığı açıklamada, Ermenistan'a ait komuta gözlem noktasının yerlebir edildiği bilgisini paylaştı. Ermenistan, Azerbaycan karşısında ağır kayıplar verirken, sivil yerleşim noktalarını hedef alarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 07:26
Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Kritik hedef yok edildi...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar Dağlık Karabağ bölgesinde sürüyor. Şiddetlenen çatışmalarda, Ermenistan her geçen gün biraz daha hezimete uğruyor.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Ermenistan, Karabağ dışındaki stratejik noktaları ve yerleşim yerlerini hedef alıyor. Azerbaycan'ı böyle yıldırmak isteyen Ermenistan henüz bu alçak hamlelerinde de amacına ulaşabilmiş değil.

Türkiye'nin ve dünyanın gözünü çevirdiği bölgede son gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: KOMUTA GÖZLEM NOKTASI YOK EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün yaptığı son dakika açıklamasında Ermenistan'ın komuta gözlem noktasının yok edildiğini duyurdu. Açıklamada, 'Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5. Muhrip Alayı savunma alanındaki komuta gözlem noktası tahrip edildi' denildi.

Ermenistan'ın bölgedeki bazı askeri birliklerinin mevzileri bırakıp kaçtığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Alınan bilgiye göre düşmanın 1.Motorlu Tüfek Alayı, yiyecek yetersizliğinden dolayı gıda tedariğinde ciddi sorunlar yaşıyor. Sonuç olarak, düşman birliklerinin personeli savaş mevzilerinden ayrıldı ve kaçtı. Diğer birimler de mühimmat ve yakıt ikmaliyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor.'

ErmenistanAzerbaycan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

KIZLAR İÇİN ALINAN BAŞLIK Ve SÜT PARALARININ TARİHİ VE İSLAM'DAKİ YERI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı