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Azerbaycan halkından Türkiye'ye mesaj: Aşk olsun* Türk halkına

Haydut devlet Ermenistan’ın özellikle sivilleri hedef alarak bombaladığı Dağlık Karabağ’daki köylerini sığındıkları kamyon kasalarından, çadırlarından izleyen Azerbaycan Türkleri gardaşlarına sevgi, saygı ve muhabbet besliyor. Azerbaycanlılar "Bize her zaman sahip çıkan Türk milleti ve sesimiz olan Erdoğan’a minnetarız" dedi.

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 08:18
Azerbaycan halkından Türkiye'ye mesaj: Aşk olsun* Türk halkına

Aşk olsun* Türk halkı (Yaşasın*)

Ermenistan saldırıları yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan siviller bombalanan köylerine yakın bölgelerde arabalarının içinde yaşıyor.

"BİZ BU TOPRAKLARIN İNSANIYIZ TOPRAKLARIMIZI BIRAKMAYIZ"

Gün boyunca evlerinin bombalanmasını izleyen vatandaşlar, gün içinde sırayla evlerine dönüp köyde kalan hayvanlarının bakımını yapıyor. Türkiye ve Türk halkının desteğini, muhabbetini ise her zaman yanlarında hissediyorlar.

Ağdam'a bağlı Polatlı köyünden Rüstemov Vagir, "Bir kamyonetin içinde 6 kişi yaşıyoruz. Ermenistan çocuklarımızı öldürüyor. 9 gündür yoldayız. Evlerimizi, topraklarımızı bırakmaya gönlümüz razı değil. Savaşmak için gönüllü olduk. Bize her zaman sahip çıkan Türk milletine, Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız. Erdoğan, bizim sesimiz soluğumuz oldu. Her yerde bize sahip çıktı. Türk halkına minnettarız" diye konuştu. Polatlı köyünden Reyhan Şirinova ise "Ben köyde öğretmenlik yapıyorum. Köyümüze yüzlerce bomba attılar.

"TÜM KÖY BURALARA KAÇTIK, KASALARDA YAŞIYORUZ"

Canımızı zor kurtardık. Arabalara atlayıp tüm köy buraya kaçtık. Kamyonetin içinde 8 kişi yaşıyoruz. Biz bu savaşta haklıyız, işgalci Ermenistan ordusunun Karabağ'dan çıkmasını istiyoruz. Evlerimizde huzurlu yaşamak istiyoruz. Ordumuza güveniyoruz. Bu savaşta Türk halkı bize çok büyük bir destek verdi. Kardeş olduğumuzu bize hep hissettirdiler. Aşk olsun (yaşasın, varolsun) şanlı Türk halkına, aşk olsun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, aşk olsun Azerbaycan'a" diye konuştu.

ErmenistanAzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

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