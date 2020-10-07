Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir darbe daha!

Azerbaycan birlikleri, Ermenistan'a ait İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürdü.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 22.00'da Ermenistan'a ait bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) Ermenistan-Azerbaycan sınırının Agstafa bölgesinde keşif uçuşu yapmaya çalıştığı bildirildi.



Azerbaycan birlikleri tarafından tespit edilen İHA'nın vurularak imha edildiği duyuruldu