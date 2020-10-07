Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Putin arasında kritik görüşme! Putin'den ilk mesaj...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir görüşme gerçekleştirdi. İki isim, Ermenistan ile yaşanan çatışmaların ardından ilk kez temas kurdu. Putin, Aliyev'e çatışmalardan büyük endişe duyduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Putin'e telefon ederek doğum gününü kutladı.
Aliyev ve Putin, Dağlık Karabağ'daki durumu müzakere etti.
Liderler, Azerbaycan ve Rusya ilişkileriyle ilgili de fikir alışverişinde bulundu.
PUTİN ENDİŞE DUYDUĞUNU SÖYLEDİ
Putin görüşmede, çatışmalar ile ilgili ilk kez konuştu. Putin, çatışmalardan endişe duyduklarını belirtti.
PUTİN, ERMENİSTAN'IN YARDIM ÇAĞRILARINA SESSİZ KALMIŞTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ile Azerbaycan çatışmalarını bir süredir sessizlikle takip ediyordu. Putin, bu süreçte kendisinden yardım isteyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı dinlemeye bile tenezzül etmemişti.
Rusya'nın çatışmalarda devreye gireceği, arabuluculuk edeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Rusya'nın Ermenistan'dan yana bir tavır alması ise beklenmiyor.