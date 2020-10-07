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21 yaşındaki kız arkadaşına yaptıkları dehşete düşürdü!

Belçika'da sosyal medya fenomeni olan 21 yaşındaki Anthonia Rochus'in dehşet verici görüntüleri gündemi sarstı. Makyaj ve estetik hizmetlerinin verildiği bir sayfada influencer'lık yapan model, şişmiş yüzünün korkunç resimlerini paylaşarak "bu benim öncem ve sonram, mutlu son yok" derken paylaştı. İşte, genç modelin Twitter üzerinden paylaştığı fotoğraflar ve son dakika haberine ilişkin detaylar...

Güncel / 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:23
21 yaşındaki kız arkadaşına yaptıkları dehşete düşürdü!

Belçikalı genç model yaşadığı dehşetin fotoğraflarını paylaştı. 18 ay cehennemi yaşadığını belirten Anthonia, daha sonra erkek arkadaşını affettiğini söyledi. Twitter'da eski sevgilisine sevgiyle baktığı bir fotoğrafın yanında, darp edilmiş suratını paylaşan Anthonia'nın gönderisi 1.000'den fazla kez paylaşıldı. Erkek arkadaşının ismini vermedi ve paylaştığı fotoğrafta yüzünü kapattı. İşte, şiddetin fotoğrafları ve genç kızın yaşadıkları...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Belçika polisi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve hem modelin hem de eski sevgilisinin ifadesinin alındığı söylendi.

Belçikalı model, 18 ay süren ilişkisinde cehennemi yaşadığını söyledi ve her şeyin nerede başladığı ve nerede bittiğini takipçileri ile paylaştı.



Anthonia, eski sevgilisinin kendisine şiddet uygulayarak yüzünü bir radyatöre çarptığını, boğazından tuttuğunu, makyaj yapmamasını veya istediği kıyafetleri giymemesini söylediğini ve evlerindeki mobilyaları kırdığını iddia etti.

Yaşadıklarından yola çıkarak kadına karşı şiddeti daha iyi anladığını söyleyen Anthonia, 'Bir kadının öldürüldüğünü okumak ve suçlu olduğunu öğrenmek istemiyorum. Bu benim için öncesi ve sonrası. Mutlu son yok, gerçek mutluluk yok, sadece acı ve üzüntü var' dedi.

Rochus, erkek arkadaşıyla yaklaşık iki yıl önce tatilde tanıştı ve ona 'ilk görüşte aşık oldum. Biraz mesafeli davranmaya çalıştım ama o akşam eve gittiğimde inkar etmedim. Aşıktım. Cidden aşıktım' dedi.

Çift için her şey o kadar iyi başladı ki eski sevgilisi ona hediyeler ve iltifatlar yağdırıyordu.

Ama sonra yeni erkek arkadaşının aşırı kıskanç bir yanı olduğu ve öfke kontrolünün olmadığı ortaya çıktı. İlişkilerinin başlamasından birkaç ay içinde şiddet eylemleri başladı.

Anthonia şunları söyledi: 'Birdenbire makyaj yapmama izin vermemeye başladı ve istediğim kıyafetleri giyemez oldum. Bundan ne çıkaracağımdan emin değildim. Tabii ki bunun garip olduğunu düşündüm, ama bu güvensizlik benden gerçekten hoşlandığının kanıtı değil miydi?'



Erkek arkadaşının şiddet davranışları, giderek daha agresif hale geldikçe evlerinde mobilyaları parçalayıp saldırdığında başladı.

Evde odasının kapısına yumruk atarak bir delik açtığını belirten Anthonia, erkek arkadaşının tavandaki avizeyi sinirden kırdığını söyledi.

Ona ilk vurduğunda saçından tuttuğunu ve yüzünü radyatöre çarptığını iddia etti.

Dehşete kapılan Anthonia, yüzü kana bulanmış bir şekilde annesinin evine gitti ve bir daha hayatlarında bu kişiyle asla görüşmeme kararı aldılar.

Eski sevgilisinin birkaç gün sonra kapıya geldiği ve ona bir daha asla vurmayacağına söz verdiği iddia edildi. Bu yüzden Anthonia kendisine şiddet uygulayan erkek arkadaşına ikinci bir şans verdi.

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