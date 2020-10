Yüzsüzlüğün böylesi! Trolün hesabı askıya alındı yine de silmediler!

Sözde muhalif isimler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sistematik ve organize şekilde saldırmaya devam ediyor.



Popüler sosyal medya platformu Twitter; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş adına yalan ve iftirada bulunan Haluk70721982 adlı hesabı askıya aldı.







Tele 1 sunucusu Sedef Kabaş, eski televizyon sunucusu Metin Uca ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in; askıya alınan Haluk70721982 adlı hesabın sahte mesajına yaptıkları yorumları kaldırmaması dikkat çekiyor.



ORHAN: "SAHTE HESAP ASKIDA AMA SİLİNEN HESABIN SAHTE MESAJINA YAPTIKLARI YORUMLAR KALDIRMADI"



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Sahte hesap askıda ama Sedef Kabaş, Cem Toker ve Metin Uca gibi isimler silinen hesabın sahte mesajına yaptıkları yorumlar kaldırmadı" dedi.



TWİTTER; HALUK70721982 ADLI HESABA ASKIYA ALDI!



Twitter; 5 Ekim 2020 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş adına yalan ve iftirada bulunan Haluk70721982 adlı hesabı askıya almıştı. Söz konusu sahte hesaba girildiğinde; "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" ifadelerine ulaşılıyor.







SANATÇI, GAZETECİ, EMEKLİ ASKER VE SİYASETÇİLER SAHTE HESABIN PAYLAŞIMLARI ÜZERİNDEN DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NI HEDEF ALDI



Sedef Kabaş, Metin Uca ve Cem Toker; sahte hesap Haluk70721982'in yalan ve iftira içerikli sözlerini halkı kandırmak için gerçekmiş gibi paylaşarak sosyal medyada paylaşımda bulunmuştu.

Söz konusu kişiler; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na kötülemek için sahte hesabın paylaşımları üzerine şunları yazmıştı:



Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker: "Her mesai günü yaklaşık 40 milyon lira vergiyi kasaya indiren kurumun başkanından önemli mesajlar gelmiş.. Fakirleştikçe ödüllendiriliyoruz.."



Eski televizyon sunucusu Metin Uca: "Din yalanları ile beyin uyuşturmaya kalkmanın en rezil, en acıklı an izansız yolunu hepimize gösterdiğiniz için teşekkürler, sayın kılıçlı "şey". Milli mücadeleye herseyini bağışlayan ilk DİB Rıfat Börekçiden bugünlere gelinen uçurumun dibisiniz."



Tele 1 Sunucusu Sedef Kabaş: "Sayın Ali Erbaş, size bu hayatta gani gani yoksulluk, açlık ve sefalet diliyorum ki, diğer dünyada yedi kat yüksekte olasınız... Diyanet kapatılsın"







SAHTE HESAP ÜZERİNDEN PAYLAŞIMDA BULUNAN SİYASİ VE GAZETECİLERE DAVA AÇILACAK



Diyanet İşleri Başkanlığı; CHP Eski Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, Tele 1 Sunucusu Sedef Kabaş, eski televizyon sunucusu Metin Uca ve ekonomist Mustafa Sönmez'in sahte bir hesabın paylaşımları üzerinden Başkan Ali Erbaş'ı hedef alan paylaşımları hakkında açıklamada bulundu.



Diyanet İşleri Başkanlığı; kaynağı belli olmayan sahte sosyal medya hesabının Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a atfen paylaştığı, "Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız" ifadesinin tamamen yalan ve iftiradan ibaret olduğunu açıkladı.



"SANATÇI, GAZETECİ VE SİYASETÇİLER, AKLA VE MANTIĞA SIĞMAYAN BU İÇERİKLERİ PAYLAŞTILAR"



Açıklamada; "Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek Başkanlığımız ve Başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız" denildi.



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği açıklamasında şöyle denildi:

"Dini değerlerimizi sürekli aşağılayan, toplumsal saygınlığı olana kişilere hakaret eden, mütemadiyen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan, küfür, hakaret ve tehdit içeren, yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan, ahlaktan yoksun, karanlık bir sosyal medya hesabının Sayın Başkanımıza atfen paylaştığı, 'Fakirler cennette, şehit mertebesine yakın yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız' ifadesi de tamamen yalan ve iftiradan ibarettir."



"LİNÇ KAMPANYASININ BAŞLATILDI"



"Maalesef aralarında sanatçı, gazeteci ve siyasetçilerin de bulunduğu birçok kişinin akla ve mantığa sığmayan bu içeriklerin doğruluğunu araştırmadan paylaşarak yalan ve iftiranın yayılmasına ve kamuoyunu yanlış yönlendirerek Başkanlığımız ve Başkanımıza karşı bir linç kampanyasının başlatılmasına sebep olduğuna üzülerek şahit olmaktayız."

"İletişim teknolojilerinin bu kadar geliştiği çağımızda, iletişim ahlakının bu denli yitirilmesi geleceğimiz adına kaygı vericidir. Söz konusu hesabın paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."



Diyanet İşleri Başkanlığı; Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan hesapların paylaştığı iftira ve hakaretlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığı ifade etti.