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Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Bakın kendini nasıl savundu!

Belediye-İş Sendikası'nın Bolu Şube Başkanı Sinan Ay'ın makam odasındaki uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmış ve bu olay sendikayı karıştırmıştı. Sendika yönetimince görevden alınan Sinan Ay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu bana düzenlenmiş bir komplodur. Yedi, sekiz ay önce yaşandı. Görüntüleri çeken bayan benden para istedi. Para vermezsem bu görüntüleri her yerde paylaşacağını söyledi. Ben de 'sana verecek param yok. Ne yaparsan yap' diyerek, bu kişinin tehditlerine boyun eğmedim" dedi.

3. Sayfa / 06 Ekim 2020 Salı 16:19
Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Bakın kendini nasıl savundu!

Bolu'da, makam odasında bir kadınla görüntülü sohbet ederken, kendi kendini tatmin ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan Belediye-İş Sendikası Bolu Şube Başkanı Sinan Ay, "Bu bana düzenlenmiş bir komplodur. Yedi, sekiz ay önce yaşandı. Görüntüleri çeken bayan benden para istedi. Para vermezsem bu görüntüleri her yerde paylaşacağını söyledi. Ben de 'sana verecek param yok. Ne yaparsan yap' diyerek, bu kişinin tehditlerine boyun eğmedim" dedi.

Belediye-İş Sendikası Bolu Şubesi Başkanı Sinan Ay, makam odasında, cep telefonuyla görüntülü görüştüğü kadınla cinsel içerikli sohbet etti. Görüşme sırasında kadın soyunurken, Ay da kendi kendini tatmin etti. Adı öğrenilemeyen kadın, görüntüleri kaydetti. Görüntüler, belediye işçileri arasında ve WhatsApp gruplarında yayıldı. Sendikanın genel merkezine de ulaştı. Belediye-İş Sendikası Genel Merkezi, Sinan Ay'ı görevden aldı.

'BANA DÜZENLENEN BU KOMPLONUN HESABINI SORACAĞIM'

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Sinan Ay, kendisine komplo kurulduğunu ve videoyu yayan kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi. Ay, olayın 7- 8 ay önce yaşandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu, bana düzenlenmiş bir komplodur. Bu olay 7- 8 ay önce yaşandı. Görüntüleri çeken bayan benden para istedi. Para vermezsem bu görüntüleri her yerde paylaşacağını söyledi. Ben de 'sana verecek param yok. Ne yaparsan yap' diyerek, bu kişinin tehditlerine boyun eğmedim. Fakat seçimden sonra bu görüntüler elden ele dolaşmaya başladı. Bu görüntüleri seçimde bana karşı kaybeden grubun herkese yaydığını biliyorum. Hem bu görüntüleri kaydedip, benden para isteyen kişi hem de bu görüntüleri yayan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana düzenlenen bu komplonun hesabını soracağım."

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