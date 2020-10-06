Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş teklif!

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 48 adet Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek istiyor



Ukrspetsexport CEO'su Vadsim Nozdri'ye göre Ukrayna ve Türkiye temsilcileri, yeni ortak girişim ve garantili bir ilk sipariş konusunda karşılıklı yükümlülükler üzerinde anlaşmaya çalışıyorlar.



Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vizyonu'na göre Savunma Bakanlığı 12 yer kontrol istasyonu ile birlikte 48 adet Bayraktar TB2 tedarik etmeyi planlamaktadır. Vadym Nozdrya'a göre Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Silahlı Kuvvetlerin çeşitli birimlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 48 adet S/İHA'yı hizmete almayı planlıyor.



Defense Express tarafından yapılan haberde bahse konu tedarik planının oldukça büyük olduğu aktarılırken Türk güvenlik güçleri 2020 Haziran ayı itibariyle 107 insansız hava aracı teslim edildiği ifade edildi. Tedarik sürecinde Bayraktar TB2 S/İHA'larının üretimlerin bir kısmının Ukrayna'da gerçekleştirileceği iddia ediliyor.



Haberde aktarıldığı üzere ortak üretim olarak süreç yönetilecek. Ukrayna'da yürütülecek montajlama vs üretim süreçleri ile birim başı maliyetin %35 oranında azalacağı ifade edilmektedir. Ortak üretimin Ukrayna'ın SİHA sistemlerini yerlileştirme çalışmaları için önemli bir yere sahip olduğu aktarılıyor.



Ukrspetsexport CEO'su, Baykar Makina'nın, Ukrayna'daki yatırımlara, ortak projelerin geliştirilmesine ve Ukraynalı uzmanların sürece katılımına hazır olduğunu ifade etti. Dahası, Ukrayna'da üretilecek Bayraktar TB2'nin Türkiye için olan üretiminden farklılıklar taşıması muhtemel görünüyor. Habere göre Ukrayna, yerel endüstri ile üretilecek Bayraktar TB2 SİHA'ların üçüncü ülkelere satış hakkına sahip olacak. Vasim Nozdri ayrıca Türkiye'nin mevcut olduğu pazarlara Ukrayna'nın girmeyeceği yönünde taraflar arasında mutabık kalındığını söyledi.



Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA Tedariki



12 Ocak 2019'da dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını duyurmuştu. Söz konusu alım kapsamında Baykar Savunma tarafından Ukrayna Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 6 adet Bayraktar TB2 S/İHA ve 3 adet yer kontrol istasyon kısa sürede üretilerek teslim edildi.



2019 yılı mart ayında Bayraktar TB2 testlerinin başarılı olduğunu açıklayan dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko “Türk ortaklarımızı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini tebrik ediyorum” ifadesini kullanmıştı. Gerçekleştirilen saha atış testlerini takiben ilk parti teslimatı Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne yapıldı. İlk teslimatta sipariş kapsamında üretilen 3 adet Bayraktar TB2 S/İHA ve yer kontrol istasyonu teslim edilmişti. Gerçekleşen ikinci parti teslimatı kapsamında ise; 3 adet Bayraktar TB2 S/İHA'ya ek olarak simülatör, faydalı yük ve kamera sistemleri ve yer veri terminalleri Ukrayna Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Ukrayna'nın Starokostiantyniv Hava Üssü'nde gerçekleştirilen kabul testlerinin ardından 6 adetlik sipariş Baykar savunma tarafından 1 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanmış oldu.