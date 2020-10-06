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Trump hastaneden çıkar çıkmaz o tweeti attı!

ABD Başkanı Donald Trump hastaneden çıktıktan sonra ilk kez bugün bir tweet attı. Trump, paylaşımında kendini daha iyi hissettiğini ve 15 Ekim'deki tartışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

Güncel / 06 Ekim 2020 Salı 17:17
Trump hastaneden çıkar çıkmaz o tweeti attı!

ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Trump dün kaldığı hastaneden taburcu oldu. Taburcu olur olmaz seçime çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Trump sosyal medyadan Biden'la ekimde yapacağı tartışmayı 4 gözle beklediğini söyledi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi Beyaz Saray'da devam eden ABD Başkanı Donald Trump, hastaneden çıktıktan sonra ilk kez bugün bir tweet attı. Trump, paylaşımında kendini daha iyi hissettiğini ve 15 Ekim'deki tartışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

15 EKİM'İ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi Beyaz Saray'da devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım seçimlerindeki rakibi Joe Biden ile 15 Ekim'deki canlı yayın tartışmasına katılmayı planladığı bildirildi.

BEŞİNCİ DOZ UYGULANIYOR

Perşembe günü Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden dün taburcu edilen Trump'ın tedavisine Beyaz Saray'daki konutunda devam ediliyor. Doktorları, odasında izolasyona alınan ve durumu iyi olan Trump'a bugün Remdesivir isimli ilacın 5. dozunun verileceğini açıkladı.



"KENDİMİ MUHTEŞEM HİSSEDİYORUM"

Trump ise, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kendimi muhteşem hissediyorum." ifadesini kullandı. "15 Ekim Perşembe günü Miami'de yapılacak canlı yayın tartışmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel olacak." ifadesine yer veren yaptığı başka bir paylaşımda da grip mevsiminin yaklaştığını anımsattı.

BAZI KİŞİLER İÇİN DAHA AZ ÖLÜMCÜL"

Trump, "Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan, aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Kovid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, virüs bazı kişiler için daha az ölümcül." değerlendirmesinde bulundu.

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