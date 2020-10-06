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Terör örgütü PKK/KCK'ya balyoz! Onlarca gözaltı var...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK şehir yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 105 şüpheliden 89'unun yakalandığını bildirdi.

Güncel / 06 Ekim 2020 Salı 09:26
Terör örgütü PKK/KCK'ya balyoz! Onlarca gözaltı var...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına dev operasyon gerçekleştirildi. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada gözaltı kararı verilen 105 kişiden 89'unun yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 1 ayda 15, yıl boyunca ise 87 sözde üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İkna çalışmalarımız, teslim çağrılarımız dağdaki her örgüt mensubu için köprüden önce son çıkıştır. Bu ülkede terörist kalmayacak. Ya teslim, ya kaçacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler.

Yılbaşından bugüne kadar 187 kişi dağdan indi. Bunların 15'i kendiliğinden, 172'si ise ikna yöntemiyle teslim oldu.

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