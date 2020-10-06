Sosyal medya hakareti cezasız kalmadı!

Namaz kılan çocukları sanki suç işliyor gibi çeken, gazeteci eskisi Uğur Dündar son dönemde yeniden gündeme geldi. Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar; Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin lira tazminat cezasına çarptırıldı.



Fuat Uğur; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımlarla kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ve hedef gösterdiği gerekçesiyle Uğur Dündar'a manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi; Uğur Dündar'ın 6 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.



FUAT UĞUR; UĞUR DÜNDAR'IN AVUKATININ FETÖ BAĞLANTILARINI YAZDI



Fuat Uğur; Türkiye Gazetesi'nde 5 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan "Uğur Dündar'ın karanlık avukatı" başlıklı köşe yazısında; Uğur Dündar'ın avukatı Vural Ergül'ün FETÖ adına MİT tırlarını durduran eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Hamza Celepoğlu'nun avukatlık yaptığına dikkat çekti, Vural Ergül'ün 15 Temmuz darbe girişimini Twitter hesabından attığı mesajlarla kutladığına ifade etmişti..



Fuat Uğur; söz konusu köşe yazısında şunları söyledi:



"Önce Uğur Dündar'ın 10 Haziran 2016 tarihinde attığı bir tweet'e bakalım. Şöyle yazmış:



'Organ mafyası olarak ünlenen Dr. Yusuf E. Sönmez'in 1 milyon TL'lik tazminat talebi reddedildi. Mahkemeye, AVUKATIM VURAL ERGÜL'e teşekkürler.'

Vural Ergül'ü biz MİT tırlarına operasyon yapan FETÖ'cü tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun avukatlığından da tanıyoruz. Vural Ergül bu operasyonun FETÖ kumpası olmadığını ispat etmeye çalıştı dava boyunca.



Evveliyatı da var. 2007 yılında Ergenekon davalarının avukatı olarak adını işitmiştik Vural Ergül'ün. O vakitler kendisini "Cemaat karşıtı" gibi lanse edip ulusalcı-Kemalistleri kafakola almış, bu saftorikleri tufaya getirmişti. Gazeteci Vedat Yenerer ile Türk Ortodoks Kilisesi Sözcüsü Sevgi Erenerol'un avukatıydı.



Silivri Cezaevi'ndeki Ergenekon duruşmalarında mahkemeyi en çok kilitleyen oydu. Çok tuhaf ve karanlık ilişkileri vardı. Örneğin Danıştay Cinayetinin Ergenekon davası ile birleşmesine yol açan ifadeyi veren Osman Yıldırım'la duruşmalarda sürekli tartıştı ama dava bittikten sonra Yıldırım'la irtibatta olduğu tespit edildi.



İşte Uğur Dündar'ın olay görüntülerinin perde arkası!

MİT tırları kumpasçısının avukatlığını yapan Kemalistler yine ayılmadı. Belki de biliyorlardı, artık bir şey söylemek güç. Bunu darbe girişiminden 35 gün önce organ mafyasıyla ilgili duruşmanın bitişini duyuran Uğur Dündar'ın tweetinden anlıyoruz. Avukatı Vural Ergül'e teşekkür ediyor.



Vural Ergül ÖZ HAKİKİ KİMLİĞİNİ yıllarca takiye yaptıktan sonra nihayet darbe gecesi ifşa etti. Öylesine kendilerinden emindi ki darbe girişiminin başarılı olacağından, patır patır döküldü pek çoğu gibi. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan darbe girişimi gecesi attığı tweetler aşağıda.



Ne diyor birkaç adedini sırayla okuyalım:



Eyyyyyyyy! Yurtta Sulh Konseyi! Nerede kaldın?



Genelkurmay'dan resmî açıklama: TSK ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur! Hayırlı olsun, teşekkürler Genelkurmay…



Genelkurmay açıkladı:



TSK, ülke yönetimine el koymuştur… Teşekkürler… Hayırlı uğurlu olsun…



Yurtta Sulh Konseyi işbaşında! :))))



Bin yaşa! Yurtta Sulh Konseyi



TRT'de bildiri okunuyor



Sıkıyönetim ilan oldu!



Darbe girişimi başarısız olunca hesaplarını kapatıp ortadan kayboldu Vural Ergül. Ama 8 Kasım 2016'da İstanbul Beykoz'da yakalandı.

Ergül'ün, yakalandığında üzerindeki sim kartı kırdığı, elindeki bazı kâğıtları ise montunun astarını yırtarak astar boşluğuna gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Ergül, sorgusunda sim kartı polislere güvenmediği için kırdığını söyledi. Teknik takibe yakalanmamak için cep telefonu değil de tablet ve ankesörlü telefon kullandığını ise itiraf etti.

Vural Ergül'ün 15 yıla kadar hapsi istendi. Savunmasını "O tweetler ironiydi, gülücük işaretleri de koydum" diye yaptı. Kendini akıllı âlemi sersem sanan tipik FETÖ aklı tabii.



Şu anda nerede? Bir baktım twitter hesabı var. Profilinde konum olarak SİLİVRİ 9 NO'LU C-8/57 yazmış. Anlaşılan Silivri'de ama oradan nasıl ya da kimin aracılığıyla tweet atabiliyor belirsiz.

Evet, bu adam hâlâ Uğur Dündar'ın avukatı mıdır bilemiyorum, zira onun cevabı bizde değil."



UĞUR DÜNDAR, FUAT UĞUR'A HAKARET ETTİ



Uğur Dündar; "Uğur Dündar'ın karanlık avukatı" başlıklı köşe yazısından dolayı sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Fuat Uğur'u müfteri olmakla suçladı. Dündar savunmasında; Twitter'da kendisine ait hesapta, ifade özgürlüğü kapsamında ve hakkının sınırlarını aşmadan bazı gönderiler paylaştığını öne sürdü.



MAHKEME; FUAT UĞUR'UN KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİNE KARAR VERDİ



İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi; Uğur Dündar'ın Twitter'daki paylaşımlarının davacı Fuat Uğur'u küçültücü nitelikte olduğunu ve davacının kişilik haklarının ihlal edildiğine karar verdi.



Mahkeme; Uğur Dündar'ın, Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'a hakaret ettiği gerekçesiyle 6 bin lira tazminat cezasına çarptırdı.