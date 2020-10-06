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Skandal paylaşım! Fransa, Türkiye topraklarını böldü

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar sürerken, bozguna uğrayan Ermenistan sivilleri hedef alarak ayakta kalmaya çalışıyor. Zor günler geçiren Ermenistan'a destek veren Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez yardım topladı. Yardımları, sosyal medya hesabından duyuran Wauquiez'in paylaşımındaki harita ortalığı karıştırdı. Skandal haritada Türkiye'nin Doğu illeri, Batı Ermenistan olarak yer alıyor.

Dünya / 06 Ekim 2020 Salı 08:47
Skandal paylaşım! Fransa, Türkiye topraklarını böldü

Azerbaycan'ın Ermenistan ordusuna karşı ilerleyişini sürdürüyor. Karabağ özgürlüğe kavuşturulurken, Ermenistan sivilleri hedef alan füze saldırıları ile insanlık suçu işliyor. Dünya Ermenistan'ın saldırılarına kayıtsız kalırken, iki tarafı da masaya davet ediyor. Fransa ise Ermenistan'a açıktan destek veren ülkelerin başında geliyor.



ERMENİSTAN'DA ZAYİAT ARTINCA YARDIM TOPLADILAR

Ermenistan ordusu, Azerbaycan karşısında bozguna uğrayarak ağır kayıplar verdi. Her geçen gün yaralı sayısı artan Ermenistan'da hastaneler doldu taştı. Ermenistan'a yardım etmek isteyen Fransa Auvergne Rhônes Alpes Belediye Başkanı Laurent Wauquiez yardım acil yardım malzemeleri topladı.



SKANDAL SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI İLE ORTAYA ÇIKTI

Laurent Wauquiez sosyal medyadan yardım malzemelerine ve çalışmalara ilişkin birkaç fotoğraf yayınladı. Fotoğraflardan birinde ise büyük skandal ortaya çıktı. Harita önünde toplanan yardımların yer aldığı karede, bir harita dikkat çekti.



Haritada Türkiye'nin doğusu, Batı Ermenistan olarak gösterildi. Skandal haritaya Türk kullanıcılardan tepki yağdı.



FransaErmenistanAzerbaycan

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