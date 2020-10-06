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S-400’ler test atışı için Sinop’a gönderildi

Geçtiğimiz yıl alınan ancak bir türlü aktif hale getirilemeyen S-400 hava savunma sistemleri Sinop’a gönderilirken, Samsun’da görüntülendi.

Güncel / 06 Ekim 2020 Salı 11:09
S-400’ler test atışı için Sinop’a gönderildi

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ancak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve NATO'nun tepkisi sebebiyle aktifleştirmediği S-400 hava savunma sistemi için geri sayıma geçildi.

Öncelik derecesi 'Çok Acele' olan atış testi, 5-16 Ekim arasında Sinop'ta yapılacak.

Test için S-400'ler yola çıktı. Hava savunma sisteminin yüklü olduğu araçlar, Samsun'dan geçerken görüntülendi.

10 ADET HEDEF UÇAK
Sistemin intikali ve test atışında kullanılacak 10 adet BANSHEE Hedef Uçak nakli için izin verildiği belirtildi.

İzin için yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

“S-400 silah sisteminin angajman yeteneği, sisteme ait radarların tespit ve takip yeteneği, muhabere sistemi yetenekleri ile atış ve komut kontrol yeteneklerinin kontrolünün sağlanması amacıyla 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Sinop Atış Alanı'nda ‘S-400 silah sistemi deneme atışları'nın icra edilmesi planlanmaktadır.”

Amerika Birleşik Devletleri

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