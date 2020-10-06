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Paşiyan mevzileri gezmiş! Geriye mevzi kaldıysa tabi!

Azerbaycan ile yaşanan çatışmalarda bozguna uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyani Karabağ'da mevzileri gezdi. Ziyaretin görüntülerinde Ermeni komutanların moralinin bozuk olduğu görüldü. Paşinyan, komutanları dikkatle dinledi.

Dünya / 06 Ekim 2020 Salı 16:50
Paşiyan mevzileri gezmiş! Geriye mevzi kaldıysa tabi!

Ermenistan'ın alçak saldırıları sonra meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan, Ermenistan mevzilerine adeta kabusu yaşatıyor. 

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan gerilim bugün de devam etti. Azerbaycan'dan aldığı ard arda darbeyle hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'daki Erneni mevzilerini ziyaret etti.

Azerbaycan'dan aldığı art arda darbeyle hezimete uğrayan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'daki Erneni mevzilerini ziyaret etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın işgal altındaki Karabağ'daki cephe hattına giderek, askeri yetkililer ile görüştü.

ErmenistanAzerbaycan

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