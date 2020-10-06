Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral son yolculuğuna uğurlandı!

Eşinin kaybeden oyuncu Özgün Namal cenaze törenine katılamadı. Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti. Oral'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğu öğrenildi. Oral ve Namal, Köyceğiz'de yaşamlarını sürdürüyordu. Oyunculuğu bırakan Namal Muğla, Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti. Dün gece acı haberi gelen Ahmet Oral, son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Özgü Namal cenaze törenine katılamadı.



Özgü Namal 4 yıl önce oyunculuğu bırakarak Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve Muğla, Köyceğiz'de bir köye yerleşmişti.



Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral hayatını kaybetti. Oral, son yolculuğuna uğurlandı.



ÖZGÜ NAMAL CENAZE TÖRENİNE KATILAMADI



Eşinin mezarına "Biricik eşim ve babamız" mesajının yazılı olduğu çelengi koyduran Özgü Namal cenaze törenine katılamadı. Ünlü oyuncunun evde çocuklarının yanında olduğu öğrenildi.