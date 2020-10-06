O ülkede peş peşe istifalar!

Kırgızistan'da çıkan siyasi krizde sular bir türlü durulmadı. Kırgızistan'da seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhaliflerin kamu kurumlarını işgali sürerken, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov istifa etti.



Seçim barajını aşamadığı belirtilen siyasi partilerin taraftarların organizasyonunda Cumabekov'un başkanlığındaki meclisin üyelerinden oluşan genel kurul toplantısı başkent Bişkek'teki Dostluk Oteli'nde gerçekleştirildi.



Çoğunluğun sağlandığı toplantıda, Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov'un istifa mektupları gösterildi.



