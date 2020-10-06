Meteoroloji uyardı! Geliyor!

Meteoroloji'den gelen hava durumu raporuna göre bazı illerimizde sağanak yağış ve dolu etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM sıcaklıklarının yavaş yavaş düşeceğini duyurdu. Özellikle bazı illerimizde görülen kuvvetli yağış ve dolu sebebiyle il il hava durumu raporu merak edildi. Yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor.



İşte MGM'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…



METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU, YAĞIŞ VE DOLU UYARISI! İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI…



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin batısının 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği belirtildi. Çamlıca bölgesinde Perşembe günü dolu yağışının etkili olacağı kaydedildi. Bu hafta içi İstanbul'da dolu yağışlarının etkili olması bekleniyor.



VATANDAŞLAR DİKKAT! YAĞIŞ, KUVVETLİ RÜZGAR VE DOLU YAĞIŞI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye'nin Batı kesimlerinin Perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceğini belirtti. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Dolu yağışıda etkili olacak.



PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR!



Yağışların Perşembe günü Marmara Bölgesinin tamamı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerinde sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cuma günü de devam edeceği kaydedildi. Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü 30, Perşembe günü 25 , Cuma günü 21, Cumartesi 22 ve Pazar günü ise 24 derece olması bekleniyor.



İSTANBUL'DA İNSANLAR EKİM AYINDA GÜNEŞTEN KAVRULDU



Ekim ayına girilmesine rağmen havaların soğuması beklenirken 32 dereceye kadar yükselen ve 38 derece hissedilen yakıcı ve bunaltıcı sıcak hava insanları tedirgin etti. Sıcaklar insanlarla birlikte kuşlarıda bunalttı. Güvercinler Taksim meydanında bulunan süs havuzundaki sularla serinlemeye çalıştılar. Sıcaktan bunalan insanlar gölgede yatarak serinlemeye çalıştılar.



AKOM: SICAKLIKLARDA 1O DERECELİK DÜŞÜŞ BEKLENİYOR



AKOM yaptığı açıklamada hafta ortasına kadar 30-33°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak Cuma günü 20°C'lere kadar gerileyeceği tahminini paylaştı. AKOM yetkilileri, sıcaklıkta yaşanan ani dalgalanmalar nedeniyle, gribal enfeksiyon sorunu karşısında vatandaşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.



İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta sonundan beri etkili olan yaz sıcaklarının Perşembe gününe kadar devam etmesi beklenirken, güneyli yönlerden hafif esen rüzgârın Perşembe öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esmesi bekleniyor. Fırtınane nedeniyle, il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı tahmin ediliyor.



SICAKLIKLARDA RADİKAL DÜŞÜŞ



AKOM, yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde hava sıcaklığında yaşanacak düşüş beklentisin de paylaştı. Hafta ortasına kadar 30-33°C aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak Cuma günü 20°C'lere kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. AKOM kentliği, mevsim dönüşlerinde yaşanan bu tarz sıcaklık dalgalanmaları nedeni ile yaşanabilecek sağlık sorunlarına (soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar) karşı tedbirli olunmalı konusunda vatandaşı uyardı