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Kemal Kılıçdaroğlu: Kağıt oyunları yasaksa kağıt para da yasaklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugün yapılan grup toplantısında yine garip açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde "kağıt oyunları" ile ilgili ilginç bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu, bu kez de "Kağıt oyunları yasaksa kağıt para da yasaklansın" dedi.

Siyaset / 06 Ekim 2020 Salı 14:34
Kemal Kılıçdaroğlu: Kağıt oyunları yasaksa kağıt para da yasaklansın
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Daha önce kağıt oyunlarıyla ilgili yaptığı ilginç çıkışla gündeme gelen Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları da gündem oldu. Kılıçdaroğlu, 'Kağıt oyunları yasaksa kağıt para da yasaklansın' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun kağıt oyunlarıyla ilgili açıklamaları şöyle:
'Türkiye'de 130 bin kahve, kıraathane, çay ocağı var. Bu 130 bin iş yerinde 400 bin kişi çalışıyor. Kahveci esnafının yüzde 70'i borçlu olduğu için uygun fiyatlarla sağlanan krediyi de alamamış. Diyorlar ki: Hijyen kurallarına uygun olarak, sağlık koşullarına dikkat edeceğiz. Taş ve kağıt oyunlarını serbest bırakın.

Efendim bu olmaz, hijyen kurallarına uymazsınız. Diyorlar k: O zaman kağıt parayı da yasaklayın, o da kullanılmasın. Haklılar mı? Haklılar.'

Kemal Kılıçdaroğlu

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