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Ermeni lobisine boyun eğen Kanada'ya Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada'ya sert tepki gösterdi.

Güncel / 06 Ekim 2020 Salı 07:26
Ermeni lobisine boyun eğen Kanada'ya Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Kanada'da üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine bu firmaların Türkiye’ye ihracat izinlerini askıya alınması kararını sert bir dille eleştirdi.

Geçen yıl 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye silah satışını askıya alan Kanada bu defa da kardeş Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla destan yazan mücadelesine kendince engel olup Ermenilere kol kanat germek adına aynı kararı aldı.

Kanada'nın aldığı skandal karara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığının açıklaması ise şu şekilde:

Kanada'nın Azerbaycan'ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek, bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir.

"Herhangi bir izahatı olamaz"
Kanada'nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen'deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz.

Kanada, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığımız dönemden bu yana, Müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde, ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir.

"Türkiye yükümlülüklerini titizlikle uygulamaktadır"
Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve sözkonusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır.

Kanada'dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir.

YemenErmenistanAzerbaycanKanada

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