Dağlık Karabağ'da son durum!

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına ve sivillere yönelik saldırılarının ardından başlatılan işgal bölgelerini kurtarma harekatı hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar birçok bölge işgalden kurtarılırken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev hem son duruma ilişkin bilgi verdi hem de önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev "Ermenistan konuya Rusya'yı dahil etmeye çalışıyor" dedi. İşte Dağlık Karabağ başta olmak üzere Azerbaycan'dan son dakika gelişmeleri
İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda bir hafta geride kaldı. Ağırlıklı olarak roket ve füzelerin kullanıldığı savaşta son duruma ilişkin verilen bilgide Ermenistan'ın sivil noktalara saldırılarında 27 kişi şehit olurken 70'in üzerinde de yaralının olduğu aktarılıdı. Buna karşılık başlatılan Karabağ'ı özgürleştirme operasyonunda işgalci Ermenistan ordusuna 230 dolayında kayıp verdirildi.
BIRAKIP KAÇTILAR
Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'a ait çok sayıda tank, mühimmat ve nakil aracını imha ederken onlarca askeri araç da bırakıp kaçan Ermeni askerlerin elinden alınmış oldu.
198 ERMENİ MİLİS ÖLDÜRÜLDÜ
230 dolayında tespit edilen Ermeni ordusu kaybı Ermenistan tarafından 198 olarak duyuruldu. Açıklamada 51 askerinin daha öldürüldüğünü ve toplam kayıplarının 198'e çıktığı söylendi.
AZERBAYCAN'DA ŞEHİT SAYISI 27 OLDU
Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 27'ye yükseldi. AA'nın aktardığı son dakika haberinde yaralı sayısı ise 141 olarak açıklandı. Ayrıca, saldırılarda, 376 konut ve 63 kamu binası hasar gördü.
7 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI
Son olarak 7 köyün daha 'Ermenistan'dan alındığını' duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkes için Bakü'nün koşullarını açıkladı.