Dağlık Karabağ'da son durum!

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda bir hafta geride kaldı. Ağırlıklı olarak roket ve füzelerin kullanıldığı savaşta son duruma ilişkin verilen bilgide Ermenistan'ın sivil noktalara saldırılarında 27 kişi şehit olurken 70'in üzerinde de yaralının olduğu aktarılıdı. Buna karşılık başlatılan Karabağ'ı özgürleştirme operasyonunda işgalci Ermenistan ordusuna 230 dolayında kayıp verdirildi.



BIRAKIP KAÇTILAR



Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan'a ait çok sayıda tank, mühimmat ve nakil aracını imha ederken onlarca askeri araç da bırakıp kaçan Ermeni askerlerin elinden alınmış oldu.



198 ERMENİ MİLİS ÖLDÜRÜLDÜ



230 dolayında tespit edilen Ermeni ordusu kaybı Ermenistan tarafından 198 olarak duyuruldu. Açıklamada 51 askerinin daha öldürüldüğünü ve toplam kayıplarının 198'e çıktığı söylendi.



AZERBAYCAN'DA ŞEHİT SAYISI 27 OLDU



Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 27'ye yükseldi. AA'nın aktardığı son dakika haberinde yaralı sayısı ise 141 olarak açıklandı. Ayrıca, saldırılarda, 376 konut ve 63 kamu binası hasar gördü.



7 KÖY DAHA İŞGALDEN KURTARILDI



Son olarak 7 köyün daha 'Ermenistan'dan alındığını' duyuran Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkes için Bakü'nün koşullarını açıkladı.



