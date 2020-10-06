Cüneyt Özdemir'in 'Cuma namazı' sorusu Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Keyifli başlayan programda Özdemir'in yönelttiği soru İmamoğlu'nu bir hayli kızdırdı. Hatırlanacağı üzere İmamoğlu, seçim döneminde Eyüp Sultan Camii'nde Yasin suresini okuduğu görüntü ile gündeme gelmişti. Bu görüntüyü programda İmamoğlu'na hatırlatan Cüneyt Özdemir, 'Seçimden sonra Cuma namazlarına daha az gider oldunuz?' şeklinde bir soru yöneltti.



'ALLAH'LA BENİM ARAMDA O'

Bu soru karşısında sinirlenen İmamoğlu, 'Benim rahmetli dedemin de camiye gittiğini kimse görmezdi. Caminin ortasında miting mi yapayım? Ya da mikrofonu elime alıp camide miting mi yapacağım? Yaparım ibadetimi, giderim evime. Allah'la benim aramda o. Cüneyt Bey bu işe o kadar alınıyorum ki. Bir belediye başkanı olarak inananla inanmayan arasında benim nezdimde bir fark yok. Bana inancım bunu böyle emrediyor' ifadelerini kullandı.