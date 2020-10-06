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CHP’li belediyeden hayvan katliamı

Ardahan’ın Damal İlçesi’nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde CHP’li Belediye tarafından köpekler zehirlendiği iddia edildi. Sağlık ocağı önünde, Damal Belediyesi çalışanları tarafından zehirli iğneyle öldürüldüğü iddia edilen köpeklerin çöp arabasına attığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine hayvan severler harekete geçti. Hayvan severler ve bölge halkının tepkisine neden olan olayla ilgili Damal Belediyesi’nin bu konuda açıklama yapması bekleniyor.

Güncel / 06 Ekim 2020 Salı 08:36
CHP’li belediyeden hayvan katliamı

Ardahan'ın Damal İlçesi'nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde CHP'li Belediye tarafından köpekler zehirlendiği iddia edildi. Sağlık ocağı önünde, Damal Belediyesi çalışanları tarafından zehirli iğneyle öldürüldüğü iddia edilen köpeklerin çöp arabasına attığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine hayvan severler harekete geçti. Hayvan severler ve bölge halkının tepkisine neden olan olayla ilgili Damal Belediyesi'nin bu konuda açıklama yapması bekleniyor.

'BU BİR KATLİAMDIR'

Damal Belediyesi Zabıta ekipleri Sokak ortasında köpekleri öldürüp, çöp arabasına attıklarını belirten Ardahan'da daha önce hemşire olan ve bu eğitim- öğretim yılında hayvanlara olan sevgisinden dolayı mesleğinde istifa edip üniversitenin veterinerlik bölümüne kaydını yaptıran Kübranur Eren, olaya tepki gösterdi.

Eren, 'Biz sokak hayvanlarına el kol olmaya çalışırken, birileri sorumsuzca katliam yapıyor. Çevredeki güvenlik kameraların incelenip sorumlular hakında işlem yapılmasını istiyoruz. Ayrıca Damal Belediyesi'nden de açıklama bekliyoruz. Köpekler zehirli iğneler ile öldürülüp çöpe atılıyor. Emri veren belediye başkanı, köpekleri öldüren belediye işçileri! Bu görüntüleri bir hayvanseverden aldım ve paylaşım yaptım. Görüldüğü üzere çöp arabasının arkasına zehirlenmiş köpek atılmış ve daha can çekişiyor. Bir dakika sonra çöp işçisi diğer köpeğe iğne atıyor. Bu olaylar Damal da bir sağlık ocağı önünde gerçekleşti. Paylaşımımdan sonra hiç bir bir hayvansever buna sessiz kalmadı. Sanatçı Yusuf Güney de bizlere destek olup Ardahan Damal ilçesi hakkında ki olay hakkında bir video çekip tepkisini yayınladı. Bu olayın arkasında durulmasını, bu katliamı yapan kişilerin görevine kadar son verilmesini istiyorum' şeklinde konuştu.

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