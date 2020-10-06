Çavuşoğlu Bakü'de! İşte ilk açıklama...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere hareket ettiği Azerbaycan'a ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a gitti. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin ilk açıklamasında; Can Azerbaycan’daki kardeşlerimize devletimizin ve milletimizin desteğini ve dayanışmasını göstermek için Bakü’deyiz” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere hareket ettiği Azerbaycan'a ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gitti.
İLK AÇIKLAMA!
Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin açıklamasında "Can Azerbaycan'daki kardeşlerimize devletimizin ve milletimizin desteğini ve dayanışmasını göstermek için Bakü'deyiz" ifadelerini kullandı.