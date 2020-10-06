Çavuşoğlu Bakü'de! İşte ilk açıklama...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere hareket ettiği Azerbaycan'a ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’a gitti. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin ilk açıklamasında; Can Azerbaycan’daki kardeşlerimize devletimizin ve milletimizin desteğini ve dayanışmasını göstermek için Bakü’deyiz” ifadelerini kullandı.