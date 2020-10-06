Başkan Erdoğan'dan 'KKTC'ye Su Temini Töreni'nde' önemli açıklamalar

Erdoğan, ' Kıbrıs Rum Kesimi'nin derdi kurdukları sahte devlette Kıbrıs Türklerini azınlık haline getirmektir. Kıbrıs Türkü buna asla razı olmayacaktır. Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır, bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır. ' dedi.



Başkan Erdoğan, 'Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir.' açıklamasında bulundu.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'ne katıldı.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bizim için Doğu Akdeniz meselesinin iki boyutu var. Birincisi Türkiye'nin kıta sahanlığındaki haklarının korunması, ikincisi de Kıbrıs Türk halkının Ada'nın etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili hak ve çıkarlarının garanti edilmesidir.



TÜRKİYE KIBRIS TÜRKLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYACAK



Kıbrıs Rum Kesimi'nin derdi kurdukları sahte devlette Kıbrıs Türklerini azınlık haline getirmektir Kıbrıs Türkü buna asla razı olmayacaktır Türkiye Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır bundan sonra da yalnız bırakmayacaktır.



TÜRKİYE BU ADALETSİZLİĞİN SÜRMESİNE İZİN VERMEYECEKTİR



Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan Doğu Akdeniz Konferansı'nda da Kıbrıs Türkü mutlaka hak ettiği şekilde temsil edilmelidir.



MÜHENDİSLİK HARİKASI PROJE



Kıbrıs'ı anadoludan gelen suyla kavuşturmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Proje kendi alanında başlı başına mühendislik harikası. Türkiye, KKTC'deki kardeşlerinin daima yanında olduğunu bu projeyle bir kez daha göstermiştir.

