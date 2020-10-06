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Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışışleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu: "Bir kez daha Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini göstermek için bugün Azerbaycan'ı ziyaret ediyorum. Her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır. Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur." dedi

Güncel / 06 Ekim 2020 Salı 11:19
Bakan Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'dan ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'da önemli açıklamalarda bulundu

Açıklamalardan önemli satırbaşları;

Bir kez daha Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini göstermek için bugün Azerbaycan'ı ziyaret ediyorum. Her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanındayız.

Bütün dünyaya bir kez daha şunu söylemek istiyoruz yukarı Karabağ Azerbaycan'ındır. Ermenistan sivilleri vuruyor, bu bir savaş suçudur.

Uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Biz Gürcistan, Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak Azerbaycan toprak bütünlüğünü de öyle savunuyoruz. Bu konuda çifte standart olmaz. Olmayacağını da kardeş Azerbaycan sahada ve masada gösteriyor.

Ermenistan Tovuz'a saldırdı, Azerbaycan karşılığını verdi. Uluslararası toplum ateşkes dedi. Ateşkes oldu ne oldu? Ermenistan tekrar Azerbaycan'a saldırdı. Ateşkes olsun da sonuç ne olacak?

Ermenistan'a 'Derhal Azerbaycan topraklarından çekil' diyebiliyor musunuz? Klasik... 30 senedir aynı çağrılar.

Minsk eş başkanlarıyla defalarca görüştüm. Somut bir planınız var mı? Yok. Bunun artık böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Bu sorunun barışçıl şekilde çözümü konusunda her türlü çabaya destek verdik.

Bu süreçte Azerbaycan'ın haklı davasını anlatmaya devam edeceğiz. Tüm dünyanın da haklının yanında yer alabilmesi için gerçekleri söyleyebilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

"MAKSATLARINA KAVUŞMAK İÇİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ YOKTUR"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur" ifadelerini kullandı.

AzerbaycanMevlüt Çavuşoğlu

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