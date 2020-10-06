Azerbaycan bu askeri konuşuyor!

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi sürüyor.



Azerbaycan'a ait toprakları işgal eden Ermenistan, Azerbaycan topraklarından başarıyla uzaklaştırılıyor.



İşgal altında olan bölgelerini başarı ile kurtaran Azerbaycan Ordusu, başarıları ile gündeme geliyor.



AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN GURUR VERİCİ PAYLAŞIM



Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabı, 2016 yılındaki çatışmalarda 'Azerbaycan Bayrağı' nişanesi alan Tahir Misirkhanov'un başarılarını övdüğü bir paylaşım yaptı.



11 ERMENİ ARACINI İMHA ETTİ



Bakanlık, Ermenistan ile sıcak çatışmaların yaşandığı Karabağ'da ön saflarda yer alan Tahir Misirkhanov'un, şu ana kadar Ermenistan'a ait 11 askeri aracı imha ettiğini duyurdu.



TAKDİR EDİLDİ



Azerbaycan askeri Tahir Misirkhanov, başarıları ile bakanlığın ve Azerbaycan halkının takdirini topladı.















