15 Temmuz öncesi yazışmalar ortaya çıktı!

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz'da yaptığı hain kalkışmanın planlama aşaması tek tek ortaya çıkıyor.



Sabah'ın haberine göre; FETÖ'nün firari kalemşörlerinden Adem Yavuz Arslan, örgütün psikolojik harekât trolü Fuat Avni hesabını bir dönem yöneten Aydoğan Vatandaş, darbe girişiminin Gülen'den sonraki bir numaralı sanığı Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, eski emniyet müdürü Lokman Kırcılı, yine firari kalemşörlerden Erhan Başyurt ve Cevheri Güven gibi isimlerin bulunduğu hücrenin yazışmalarında örgütle ilgili yeni bilgilere erişildi.

Ulaştığımız tespit ve değerlendirme tutanağına göre hücrede yer alan Adem Yavuz Arslan, örgütün yazışma sistemine 100210 kullanıcı adıyla 635 kez giriş yaptı. 307 mesaj gönderdi ve 312 mesaj aldı.



CEZAEVİNDE 'YEDEK PARALEL DEVLET'



Adem Yavuz Arslan'a 2 Ocak 2016'da saat 22:03'te gönderilen bir mesajda örgütün cezaevinde bulunan kadrolarıyla ilgili önemli bilgilere yer verildi. O yazışmada örgütün cezaevinde bir 'yedek paralel devlet' gibi faaliyet gösteren yöneticilerinin durumu değerlendirildi ve örgüte moral motivasyon sağlamak için yapılması gerekenler anlatıldı. Yazışmada şöyle denildi:

'Silivri'den çıkan arkadaşın içeriyle ilgili izlenimleri… Silivri bizim hayatımız için avantaja dönüşmüş. Doğal bir kamp yapısı. Polislerin tamamı evliya gibi. Bedel olarak 'biz burada ölelim bir kişi bile içeri girmesin' fikrindeler. Herkesin morali çok yüksek. Yakup Saygılı paralel cezaevi müdürü gibi. Orası kapitalist bir yer. Paran yoksa sabun bile yok. Hiç kimsenin bu bakımdan sorunu yok çok şükür. Gültekin Avcı'nın morali bozuktu. Bayağı uğraştık, son dönem iyiydi. Mehmet Baransu imamı vs. kafalamış. Pek hücrede durmuyor, sürekli mobil. Hidayet Karaca'nın yanında melek gibi bir polis var. Mehmet Akif Üner'i tek hücreye koymaya korkmuşlar. 'İsyan çıkarırım burada' demiş. 17-25 Aralık'ta saat 17:25'te bütün Silivri 'Hırsız var' diye inledi. Zindanda şahlanış olmuş bir nevi. Giren tipler hizmete sempatiyle çıkıyor.'



PROPAGANDA HABERLERİNİ KARARLAŞTIRMIŞLAR



Hücrenin bir diğer yazışmasında ise MİT Tır'ları ihanetinden ötürü gıyabında yargılanan Can Dündar'ı örgütün ne kadar destek verdiğini gösteren bilgiler var. 1 Ocak 2016 tarihli bu yazışmada, 'Can Dündar, Cevheri Güven ve Murat Çapan'la kurdukları dostluğa dair çok güzel bir yazı kaleme aldı. Yazı abartılı ifadeler olmadan şirket mecralarında paylaşılmalı' deniyor.



Bir diğer yazışmada örgütün yayın organlarında yapılacak yayınlarda ne tür bir strateji izlenmesi gerektiği tartışılıyor. Daha doğrusu operasyonda hangi konuların işleneceği ile ilgili izin alınıyor. 'Medyada cemaat operasyonunda AKP'liler de gözaltında alındı şeklinde işlememiz uygun olur mu?' sorusuna 'Uygun' cevabı veriliyor. 'Perinçek ve ekibi AKP'yi de içine alan operasyonlar yapmaya başladı diye işlesek uygun olur mu?' sorusuna ise 'Uygun değil' cevabı veriliyor. 6 Ocak 2016 tarihli bir başka yazışmada ise örgütün sosyal medya timlerinin yürüteceği propaganda faaliyetleriyle ilgili talimatlar yer alıyor. Bu kısımda Twitter ve Youtube başta olmak üzere sosyal medya mecralarında örgütle meşru mücadelenin itibarsızlaştırılması için yayılacak dezenformatif bilgilere ilişkin emirler bulunuyor.



'PKK'YA DESTEK' HABERLERİ!



Bir diğer önemli yazışmada ise terör örgütü PKK'ya karşı mücadeleyi zaafa uğratmak amacıyla yürütülecek psikolojik harekât faaliyetlerine ilişkin talimatlar yer alıyor. 14 Ocak 2016 tarihli bu yazışmada 'AKP'nin, PKK'nın çözüm süreci boyunca silah yığınağı yaptığı yeniden gündeme getirilmeli. Sultanahmet saldırısı ve IŞİD ile ilgili güvenlik zaafiyeti gündemde tutulmaya devam edilmeli' deniliyor. Yazışmanın devamında bu yalan tezleri destekleyecek yerli ve yabancı medya haberlerinin linkleri de veriliyor.



Bylock yazışmalarında 15 Temmuz hain darbe girişimine ait hazırlıklarla ilgili talimatlar yer almıyor. Zira örgüt, 2015 Aralık'ında Bylock deşifre edildiği için darbe planı ile ilgili yazışmaları daha kriptolu bir program olan Eagle üzerinden gerçekleştiriyordu. Bylock içerikleri Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çözüldükçe örgütün bilinmeyen yönleri keşfedilmeye başlandı. SABAH'ın eriştiği Bylock yazışmaları FETÖ'nün 15 Temmuz öncesindeki darbe harici planlarına ilişkin önemli ipuçları içeriyor.