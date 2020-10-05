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Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan korona virüs salgını nedeniyle 23 Mart’tan bu yana okullarından uzak olan öğrencilere müjdeli bir haber verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan anaokulu ve 1’inci sınıflardan sonra ilkokul 2,3 ve 4’üncü sınıflar ile merezi sınavlara hazırlanan 8 ve 12’nci sınıfların da okullarında yüzyüze eğitime başlayacağını açıkladı. Ayrıca salgın riskinin düşük, sınıf mevcutlarının da az olduğu köy okullarında yüzyüze eğitim önümüzdeki günlerde başlayacak.

Eğitim / 05 Ekim 2020 Pazartesi 19:32
Yüz yüze eğitimde detaylar belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında yüz yüze eğitim ile ilgili veli ve öğrencilere söylemişti. O açıklamanın ardından milyonlarca veli ve öğrenci yüz yüze eğitimin nasıl olacağıyla ilgili detayları merak ediyor... İşte detaylar... 


Cumhurbaşkanı Erdoğan "Özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok" açıklamasında bulundu. Peki bu sınıflarda yüzyüze eğitim nasıl olacak? Konuyla ilgili tüm detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. MEB kaynaklarından alınan bilgilere göre,

-2,3 ve 4'üncü sınıflarda da anaokulu ve 1:inci sınıflarda olduğu gibi yüzyüze eğitim seyretilmiş olarak uygulanacak.

-Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) hazırlanan 8'inci sınıf ile üniversite sınavlarına hazırlnanan 12'nci sınıflarda da yüzyüze eğitime geçilecek. Bu kademedeki öğrenciler sınava hazırlık için okullarındaki etüt çalışmaları ile destekleme kurslarına gidebiliyordu. Ancak sınıf kademesinde eğitim uzaktan eğitimle devam ediyordu. Bu öğrenciler de artık okullarında seyretilmiş olarak yüzyüze eğitime katılacak.

HAFTADA 2 GÜN

-Öğrencilerin okullarına hafta 2 gün 2 grup halinde gidecek şekilde bir planlama yapılması bekleniyor.
-Dersler 30 dakika olacak. Ders saatleri arasında 10'ar dakikalık dinlenme süresi verilecek. Okul yönetimlerince teneffüs saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin korunması için nöbet görevi de dahil olmak üzere gerekli planlamalar yapılacak.

ZİYARET YASAK

Okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak. Öte yandan Kovid-19 tedbirleri kapsamında, MEB ile Sağlık Bakanlığı arasında oluşturulan entegrasyon sistemi ve uyarı mekanizması da hazırlandı. Sistem sayesinde öğrenci, öğretmen, eğitim kurumlarındaki tüm çalışanlar ve okul servisi şoförlerinde olası bir risk ortaya çıkması durumunda, eğitim kurumu yöneticilerine anlık bildirimler yapılacak.

Recep Tayyip Erdoğan

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