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Yüz yüze eğitim için tarih!

Bakan Selçuk: "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz."

Eğitim / 05 Ekim 2020 Pazartesi 20:52
Yüz yüze eğitim için tarih!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığına işaret eden Erdoğan, "Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz" diye konuştu.

12 EKİM DERS BAŞI!

Erdoğan'ın açıklamaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz." dedi. 


Recep Tayyip Erdoğan

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