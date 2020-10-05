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Yavuz göreve devam edecek mi?

Yavuz Sondaj Gemisi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek.” dedi.

Güncel / 05 Ekim 2020 Pazartesi 17:26
Yavuz göreve devam edecek mi?

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı hamleleri hız kesmeden devam ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Yavuz Sondaj Gemisi ile ilgili yeni bir açıklama geldi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, 'Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü' paylaşımı yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapılarak Yavuz Sondaj Gemisine ait son detayları paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Yavuz Sondaj Gemisi, 24 Nisan'da Selçuklu-1 kuyusunda başladığı çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na döndü. Liman'daki hazırlık faaliyetlerinin ardından, Yavuz yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam edecek.'

İşte o paylaşım; 



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