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Turizm beldesinde fahiş fatura tepkisi!

Tatil beldesi Bodrum'da yüksek su faturaları tartışmalara neden oldu. Bir esnafa 2 bin 153 lira fatura geldi. Faturada en çok dikkati çeken tutarsa 1700 lirayı geçen katı atık toplama-taşıma bedeli oldu.

Güncel / 05 Ekim 2020 Pazartesi 14:59
Turizm beldesinde fahiş fatura tepkisi!

14 liralık su kullandı, fatura 2 bin 153 lira geldi. Turizm beldesi Bodrum Belediyesi 133 katına çıkardığı katı atık toplama ve taşıma bedelinin su faturasına yansımasına karar verdi.

Sürekli patlayan su ishale hatları yağmur sonrası taşan derelerden oluşan su baskınları, altyapının yetersizliği Bodrumluların adeta çilesi haline geldi. İşte bunun üzerine bir de su abone faturalarına fahiş fiyat yansıyınca Bodrumlular adeta çılgına döndü.

Bodrum'da küçük bir işletmeye 14 lira 30 kuruş su bedeline 2 bin lira fatura gönderildi. İçme suyu bedeli 14 lira 30 kuruş, atık su bedeli de 24 lira 12 kuruş. Faturayı kabartan ise 'ilçe belediyesi katı atık toplama-taşıma bedeli' 1.788 lira 80 kuruş ve vergilerle birlikte KDV'yi de eklediğimiz zaman 14 liralık faturaya 2 bin 153 lira ücret yansıtılıyor.

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