Trump o tweetle duyurdu!

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Beyaz Saray'da karantinaya giren Trump tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Destekçileri Trump'ın kaldırıldığı hastanenin önüne akın etmiş ve Trump'a destek mesajları paylaşmıştı.



BUGÜN TABURCU OLUYOR!



ABD Başkanı Trump twitterda yaptığı açıklamada, bugün taburcu olacağını açıkladı. Trump yaptığı açıklamada; 'Bugün saat 18: 30'da harika Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılacağım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Trump Yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl önce yaptığımdan daha iyi hissediyorum!' ifadelerini kullandı.



İşte Trump'ın o tweeti ;





