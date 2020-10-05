Terör örgütüne beş çizik daha!

Bakan Soylu'nun Tiwtter'dan paylaştığı mesaj şöyle:



'Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu İki çizik daha... İstihbarat, operasyon, sonuç... Kahramanlarımız sağolsun'



Milli Savunma Bakanlığı ise 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi.





