Terör örgütüne beş çizik daha!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tunceli'de biri kırmızı, biri turuncu iki çizik daha." açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu'nun Tiwtter'dan paylaştığı mesaj şöyle:
'Kaçış yok! Ya teslim ya... Tunceli'de biri Kırmızı, biri Turuncu İki çizik daha... İstihbarat, operasyon, sonuç... Kahramanlarımız sağolsun'
Milli Savunma Bakanlığı ise 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi.