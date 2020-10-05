Telefonunuza yüklüyse silin! adım adım izleniyorsunuz

Uygulamaların içerisinde bulunan Glassbox isimli bir araç yardımıyla cihazın ekran görüntüsü alınabiliyor. Bu ekran kaydetme olayı programlar çalışma da aktif durumda kalabiliyor. Mesela kredi kartı bilgilerini girdiyseniz bu bilgiler ekran görüntüsü yardımıyla alınabiliyor.



İşte telefonunuzda ekran kaydını saniye saniye alan ve şifreniz dahil bütün fotoğraflarını gören o uygulamalar....



Candy Crush



Expedia



Hollister



Singapore Airlines



Abercrombie & Fitch



Google kullanıcılarını uyardı. Telefonlardan silinmesi gereken fotoğrafları paylaştı.



SmartSwipe



Pro Camera Beauty



Art Effect



Cartoon Art Photo



Emoji Camera



Art Filter



Artistic Effect Filter



Beauty Camera



Selfie Camera Pro



Wallpapers HD



Horizon Beauty Camera



Super Camera



Art Effects for Photo



Art Filter Photo



Art Editor Art Filter Photo Effects



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Art Editor Art Filter Photo Effects



Art Filter Photo Effects



Cartoon Effect



Photo Editor



Prizma Photo Effect



