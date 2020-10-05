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Telefonunuza yüklüyse silin! adım adım izleniyorsunuz

IPHONE sahiplerinin ekran görüntülerinin kaydedildiği bilgisi gündeme bomba gibi düştü. Uygulama içerisinde girdiğiniz kredi kartı ve kimlik bilgileriniz de görüntülenebiliyor.

Güncel / 05 Ekim 2020 Pazartesi 09:37
Telefonunuza yüklüyse silin! adım adım izleniyorsunuz

Uygulamaların içerisinde bulunan Glassbox isimli bir araç yardımıyla cihazın ekran görüntüsü alınabiliyor. Bu ekran kaydetme olayı programlar çalışma da aktif durumda kalabiliyor. Mesela kredi kartı bilgilerini girdiyseniz bu bilgiler ekran görüntüsü yardımıyla alınabiliyor.

İşte telefonunuzda ekran kaydını saniye saniye alan ve şifreniz dahil bütün fotoğraflarını gören o uygulamalar....

Candy Crush

Expedia

Hollister

Singapore Airlines

Abercrombie & Fitch

Google kullanıcılarını uyardı. Telefonlardan silinmesi gereken fotoğrafları paylaştı.

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