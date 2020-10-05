Rusya, Fransa, ve ABD'den Dağlık Karabağ açıklaması!

Rusya, Fransa ve ABD dışişleri bakanları, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan askeri gerilime ilişkin ortak bir açıklamada bulundu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre ortak açıklamada, "AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları, ülkeleri temsil eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve ABD Dışişleri Bakanı Michael Pompeo, Dağlık Karabağ çatışma bölgesinde ve dışındaki şiddetin daha önce görülmemiş biçimde, tehlikeli bir boyuta tırmanmasını en güçlü şekilde kınıyor" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada üç ülkenin dışişleri bakanları, Dağlık Karabağ cephe hattındaki ve bölge dışındaki sivil hedefleri hedef aldığı belirtilen son saldırıların ve bu saldırıların orantısızlığının, bölgedeki istikrar için kabul edilemez bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.