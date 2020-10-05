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Rus basınına bomba gibi düştü! Türk İHA'ları...!!!

Avrupa ve ABD'deki açıklamaların ardından bir değerlendirme de Rusya'dan geldi. Rus basını, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden şiddetli çatışmalarda Azerbaycan’ın Türk SİHA'ları sayesinde cephede üstünlük sağladığını yazdı.

Güncel / 05 Ekim 2020 Pazartesi 19:17
Rus basınına bomba gibi düştü! Türk İHA'ları...!!!

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken, dünya basını gözünü Dağlık Karabağ bölgesine çevirdi. Rus basınında çıkan haberlerde, Azerbaycan'ın cephede üstün olduğu ve Ermenistan'ın çaresiz olduğu yazıldı. Rusya'nın en önemli gazetelerinden İzvesdiya'da savaşın 1 haftalık kronolojisi yayınlandı. Haberde kayıplarla ilgili yayınlanan veriler aktarılarak, Ermenistan'ın resmi verilerinde 55 asker ve gönüllülerle birlikte 157 kişinin öldüğü belirtildi. Gazete, Azerbaycan'ın kara birliklerinin yanı sıra hava birliklerinin de Ermenistan'a karşı çok etkili saldırılar gerçekleştirdiğini ifade ederken, bunun sebebini Azerbaycan'ın askeri yatırımlarına bağladı.
Rus basını: “Azerbaycan'ın cephedeki üstünlüğünü Türk SİHA'ları sağlıyor”

TÜRK İHA VE SİHA'LARI SAVAŞIN EN BAŞARILI UNSURLARI

İzvestiya Gazetesi, son yıllarda Azerbaycan'ın özellikle hava kuvvetlerine çok fazla yatırım yaptığını hatırlattı. Haberde, Ermenistan'ın elindeki Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Azerbaycan hava unsurlarına karşı yetersiz olduğu belirtilirken, Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki iki bölgeye konuşlandırdığı Rus yapımı S-300 hava savunma sistemlerinin Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından imha edildiğine dikkat çekildi. Karabağ'da devam eden çatışmalarda Ermenistan tarafının en fazla çekindiği güç unsuru haline gelen Türk yapımı İHA ve SİHA'lar olduğu ifade edilen haberde, Ermenistan'ın bu hava unsurlarına karşı çaresiz kaldığı aktarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DESTEĞİ HATIRLATILDI

Gazete, sürecin diplomatik tarafını da ele alarak, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ sorunuyla ilgili kesin çözüm istediği belirtildi. Haberde, "Bakü, Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türkiye'nin desteği ile Erivan ile yaşanan sorunun kesin çözümü için ısrarına devam ediyor" ifadesi kullanıldı.

Rus basını: “Azerbaycan'ın cephedeki üstünlüğünü Türk SİHA'ları sağlıyor”
ABD, Rusya ve Fransa'nın bölgede ateşkes çağrısına BM nezdinde birçok ülkenin de destek verdiğini hatırlatan gazete, hem Azerbaycan'ın askeri güç olarak hem de Türkiye ve Azerbaycan'ın diplomasi konusunda başarılı bir süreç izlediğini aktardı.

FransaErmenistanAzerbaycanRecep Tayyip Erdoğan

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