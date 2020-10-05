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Rus basını: Ermenistan tankları Türk SİHA'ları karşısında çaresiz

Rus İzvestiya gazetesi, Dağlık Karabağ semalarına “Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının tamamen hakim olduğu" yorumuna yer verdi. Gazeteye değerlendirmede bulunan Aleksey Hlopotov adlı askeri uzman, “Gökyüzüne tamamen insansız hava araçları hakim. Ermenistan'ın tankları İHA’lar karşısında savunmasız durumda. Eski tip tanklar artık tarihe karışıyor” dedi.

Dünya / 05 Ekim 2020 Pazartesi 09:38
Rus basını: Ermenistan tankları Türk SİHA'ları karşısında çaresiz

Yazıda ayrıca, eylül ayı içinde Azerbaycan ordusunun, Bayraktar TB2‘leri kullanarak Ermenistan’a ait dokuz hava savunma sistemini imha ettiği bilgisine yer verildi.

Gazete, Defence Express dergisinin, son yıllarda Suriye ve Libya’da Baraktar İHA’larla en az 23 Rus yapımı Pantsir-S1 füze sisteminin vurulduğu iddiasına da dikkati çekti.

Samuel Bendett isimli analist, Rus yapımı insansız hava araçlarının, Çin, İran, Türk ve ABD yapımı benzerlerinden geride kaldığı yorumunu yapmıştı.

SİHA'LARI AZERBAYCANLI UZMANLAR KULLANIYOR
Daha önce Moskovski Komsomolets gazetesinde yayınlanan bir analizde, "Ermeni hükümetinin Türkiye'nin S/İHA'larının Ermenistan'a karşı savaştığı iddialarının doğru olmadığı, bunların sadece Azerbaycan tarafından satın alındığı bilinen ve Azeri uzmanlarca kullanılan Türk yapımı S/İHA'lar olduğu, Azerbaycan'ın ayrıca İsrail yapımı S/İHA'lar da kullandığı" vurgulanmıştı.

TÜRKİYE'NİN MÜDAHİL OLMASI RUSYA'NIN KABUSU OLUR
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonları Rusya'da endişelere neden oldu. Türk SİHA'larının bu harekatta aktif rol alması sayesinde Azerbaycan ordusu çok önemli ilerlemeler kaydetti.

Türkiye'nin çatışma bölgesine müdahil olmasıyla dengelerin değişeceğini belirten Rus güvenlik analisti, "Rusya, 30 yıldır Güney Kafkasya'da ana oyuncu. Çatışmada her iki tarafı da silahlandırdı, güç dengesini koruduğunu iddia ederek, etkisini artırdı. Ancak Dağlık Karabağ anlaşmazlığında Türkiye'nin katılımı Rusya'nın kabusu olabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrailErmenistanAzerbaycanSuriye

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