Paşinyan skandalı NY Times'a anlattı

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Trump'ın korona olması Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın planını bozdu.



Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşme sözü aldığını ancak bu görüşmenin Trump'ın koronavirüse yakalanmasıyla gerçekleşemediğini söyledi.



NYT'deki Andrew Higgins imzalı haberde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın telefon röportajında söyledikleri aktarıldı. Haberde, Paşinyan'ın Perşembe günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve konuyu gündeme getirdiği belirtildi.



"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Perşembe günü Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonla görüştüğünde hassas bir konuyu gündeme getirdi: ABD'nin uzun zamandır müttefiki olan Türkiye'nin, tartışmalı dağlık bölgede etnik Ermenilere karşı Amerikan yapımı F-16'ları kullanmasını durdurmak için neden hiçbir şey yapılmıyordu?"



Ermenistan geçen haftadan bu yana Türkiye'nin çatışmalara aktif olarak katıldığını ve bölgede F-16'larla hava operasyonları gerçekleştirdiğini iddia etse de, şu ana kadar herhangi bir kanıt ortaya koymadı.



Türkiye ve Azerbaycan ise bu iddiaları "Ermenistan'ın uluslararası kamuoyunu arkasına alma çabası" ve "kara propaganda" olarak nitelendiriyor.



Haberde, Paşinyan'ın röportajda Türkiye'nin Azerbaycan'a doğrudan askeri destek verdiği suçlamasını tekrarladığı ve bu nedenle çatışmaların çok daha tehlikeli bir boyut aldığını söylediği kaydediliyor:





"Çatışma daha büyük bir savaşın alarm zillerini çaldı ve büyük ve siyasi açıdan etkili Ermeni diyasporasının yaşadığı ABD'yi, Türkiye'yi - ki hayati bir NATO üyesi - Ermenistan'ın düşmanlarına destek olmak için F-16 jetlerini konuşlandırdığını izlemek gibi zor bir konumda bıraktı."



Geçen hafta Ermenistan bir savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından düşürüldüğünü öne sürmüşü, Türkiye ve Azerbaycan iddiayı yalanlamıştı.



"TRUMP KORONAVİRÜSE YAKALANINCA İPTAL OLDU"



Ermenistan Başbakanı'nın gazeteye anlattıklarına göre, O'Brien Trump ile bir telefon görüşmesi ayarlamaya söz verdi. Ancak habere göre bu görüşmeden saatler sonra Trump'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca Paşinyan'ın "ABD'yi Ermenistan'ın tarafına çekme fırsatı ortadan kayboldu."



Haberde Paşinyan'ın Türkiye'nin rolü nedeniyle mevcut çatışmayı "varlığına bir tehdit" olarak algıladığını söylediği de kaydediliyor.



PAŞİNYAN CEVAP VEREMEDİ



Haberde Paşinyan'ın Ermenistan'ın bir barış anlaşması kapsamında işgal ettiği Dağlık Karabağ topraklarından çekilip çekilmeyeceği sorusunu yanıtlamayı reddettiği ve bu kararın kendisine değil Dağlık Karabağ liderlerine ait olduğunu söylediği kaydediliyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Pazar günü askeri harekatı sonlandırma koşulu olarak Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'dan çekilmek için bir takvim belirlemesini istemişti.



HRİSTİYAN VE MÜSLÜMAN ÇATIŞMASI OLARAK TANIMLADI



Dağlık Karabağ'daki çatışmayı Hristiyan Ermenistan ve Müslüman Azerbaycan arasındaki "medeniyet cephe hattı olarak" tanımlayan Paşinyan, verdiği röportajda meselenin toprak sorunundan daha büyük anlamlar taşıdığını savundu. Paşinyan, "Güney Kafkasya'daki Ermeniler, Türkiye'nin kuzey, güney ve doğuya doğru ilerlemesinin önünde duran son engel" dedi.



ALİYEV: BARIŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE OLMALI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı son dakika açıklamasında "Muharebe daima devam etmeyecek. Tabi ki barış sağlanacak. Artık bu bölgede uzun vadeli dayanıklı barış sağlanmalı." diyen Aliyev, "Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye 'biz Azerbaycan'ın yanındayız.' dedi. Birçok başka aktörlere de bu bir uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye olmalıdır." ifadelerini kullandı.



Aliyev, "30 yıldır müzakereleri umutla sürdürdük. 30 sene boyunca Azerbaycan'a verilen sözler hayata geçmemiştir. Ermenistan bize topraklarımızdan çıkacağız takvimi sunmalı. Biz isteriz ki bu sorun barışçıl yollardan çözülsün. Ordumuzun başarılı operasyonu sırasında ateşkes isteniyor. Paşinyan özür dilemelidir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Karabağ Ermenistan'ın değil" demelidir" ifadelerini kullandı.



SON YILLARIN EN ŞİDDETLİ ÇATIŞMASI



Azerbaycan ve Ermenistan arasında, Kafkasya'nın güneyindeki Dağlık Karabağ bölgesinde 27 Eylül'de başlayan son yıllardaki en şiddetli çatışmalar sürüyor.



Dağlık Karabağ bölgesinde Pazar günü çatışmalar şiddetlenmişti. Azerbaycan, en büyük ikinci kenti Gence'nin Ermenistan tarafından bombalandığını açıklamıştı.



Ermenistan kendi topraklarından Azerbaycan'a bir atış yapılmadığını duyurmuştu. Dağlık Karabağ ise Azerbaycan'ın bombardımanına yanıt verildiğini bildirmişti.



İRAN: AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLMELİ



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.



AA muhabirinin İran üzerinden Ermenistan'a silah gönderilip gönderilmediği yönündeki sorusu üzerine Hatibzade, bunları daha önce de reddettiklerine işaret ederek, "İran, Ermenistan'ın geçiş güzergahıdır. Bu güzergahın iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Ermenistan halkı ve hükümetine sadece insani ürünlerin geçişi için kullanılması yönündeki taahhüdümüze bağlıyız. Hiçbir şekilde askeri araçların geçişine izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.



İran ile Ermenistan arasındaki güzergahın sadece insani malzemeler için kullanılmaya devam edeceğini yineleyen Hatibzade, "İran ile Ermenistan arasındaki güzergahın istismar edilmesine ve askeri araçlar için kullanılmasına asla izin verilmeyecektir. Bunun İran'ın ilkesel politikasıyla çelişen hiçbir tarafı yoktur." görüşlerini paylaştı.



