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Paşinyan canlı yayında yalvardı!

Ermenistan, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için düzenlediği operasyonda ağır kayıplar verince, Başbakan Nikol Paşinyan, terhis edilen askerleri tekrar orduya çağırdı. Ermeni Başbakan, "Bu bir ölüm-kalım savaşı" şeklinde konuştu.

Dünya / 05 Ekim 2020 Pazartesi 22:19
Paşinyan canlı yayında yalvardı!

Ermenistan'ın alçak saldırıları sonrası harekete geçen Azerbaycan adeta Ermeni ordusunu bozguna uğrattı. 

Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan yeni açıklamalar geldi.

Facebook'ta yaptığı canlı yayında konuşan Paşinyan ülke genelinde seferberlik ilan etti.

Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan seferberlik çağrısı geldi.

"ÖLÜM KALIM SAVAŞI"

Paşinyan son bir yıl içinde terhis edilen askerleri yeniden hizmete çağırdı. Yaptığı konuşmada gönüllü askerlere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Paşinyan "Bu bir ölüm kalım savaşıdır" dedi. Paşinyan konuşmasında iki ülke arasındaki çatışmaları "Hayatımızı belirleyecek bir savaş" olarak niteledi.

Paşinyan geçen yıl terhis edilenlerin sayısının yaklaşık 10 bin kişi olduğunu ve bunlardan en az yarısının gönüllü olması durumunda düşmanın yenileceğini söyledi.

ErmenistanAzerbaycan

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